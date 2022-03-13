Trabzon 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi, Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika

Çetin Özdemir: Başarıyı Trabzon spor'a ve 1461 Trabzon FK'ya borçluyuz

"400 takım arasından şampiyon olduk"

Yusuf Yazıcı ve Ahmetcan Kaplan'a teşekkür ederiz"

İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL, - Trabzon 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi, Rize'de düzenlenen Liselerarası Türkiye Futbol Şampiyonası'nda Şenol Birol Spor Kompleksi'nde Sakarya Spor Lisesi'ni 2-0 mağlup ederek Türkiye şampiyonu oldu. Trabzon ekibine şampiyonluğu getiren golleri Ali Selçik ve Batın Öztürk kaydetti. Trabzon 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Teknik Direktörü Çetin Özdemir, şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu. "400 TAKIM ARASINDAN ŞAMPİYON OLDUK"Özdemir, "Okul spor takımımızı oluşturan oyuncular Trabzonspor ve 1461 Trabzon FK'nın altyapısından yetişmiş oyunculardan oluşmaktadır. Turnuvaya Türkiye'nin 81 ilinden 400 takım katıldı. Bu takımlar arasında Giresun'da ve Çorum'da yapılan grup elemelerinden birinci olarak çıkarak Rize yapılacak olan Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandı. Rize'de finallerde yaptığı 5 maç sonucunda takımımız Türkiye şampiyonu oldu" ifadelerini kullandı. "BAŞARIYI TRABZONSPOR'A VE 1461 TRABZON FK'YA BORÇLUYUZ"Şampiyonluk yolunda Trabzonspor ve 1461 Trabzon FK'dan büyük destek gördüklerini belirten Özdemir, "Çocuklar zamanlarından fedakarlık yaparak sezon boyunca çok iyi çalıştılar, tek hedefleri şampiyonluğu Trabzon'a getirmekti. Trabzon profesyonel takımlarımızdan 1461 Trabzon FK ve Trabzonspor'un bu başarıda payı büyük, onlara teşekkür borçluyuz. Bu süreçte bize çok yardımcı oldular, desteklerini esirgemediler. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na, asbaşkan Ertuğrul Doğan'a, 1461 Trabzon FK Kulübü Başkanı Celil Hekimoğlu'na teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. "YUSUF YAZICI VE AHMETCAN KAPLAN'A TEŞEKKÜR EDERİZ"

Çetin Özdemir, liselerarası futbol şampiyonasında CSKA Moskova forması giyen Yusuf Yazıcı ve Trabzonspor'un genç stoperi Ahmetcan Kaplan'ın takıma büyük katkı sağladığını kaydederek, "Turnuva boyunca eski kaptanlarımız Yusuf Yazıcı ve Emirhan Zaman, Trabzonspor oyuncusu Ahmetcan Kaplan'a da bize her konuda destek verdikleri için teşekkür ederiz" dedi.