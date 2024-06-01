Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı, milli masa tenisçilerini ağırladı - Son Dakika
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı, milli masa tenisçilerini ağırladı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı, milli masa tenisçilerini ağırladı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Rio ve Tokyo Paralimpik Oyunları'nda başarı elde eden milli masa tenisçileri Abdullah Öztürk ile Ali Öztürk'ü kabul etti. Sporcuların gurur kaynakları olduğunu ifade eden Başkan Genç, Abdullah Öztürk'ün Paris'ten madalya sözü verdiğini belirtti.

01.06.2024 15:41  Güncelleme: 15:42
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı, Rio ve Tokyo Paralimpik Oyunları'nda başarı elde eden milli masa tenisçileri Abdullah Öztürk ile Ali Öztürk'ü ağırladı. Başkan Genç, sporcuların gurur kaynakları olduğunu ifade ederken Abdullah Öztürk ise Paris'ten madalya sözü verdi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 2016 Rio ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan milli masa tenisçisi Abdullah Öztürk ile RİO 2016 Paralimpik masa tenisi olimpiyat 2.'si ve 2020 Tokyo Olimpiyat 3.'sü Ali Öztürk'ü makamında kabul etti. Sporcuların, azim ve kararlılıkla çalışmalarının kendilerini gururlandırdığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Ortahisar Belediyesi'ndeyken destek veriyorduk. Büyükşehir Belediyesi'nde de desteklerimiz devam edecek. Başarılarınızla gururlanıyoruz. Tokyo'daki başarılar bir başlangıç. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda da yeni bir zafer alacağınıza eminim" diye konuştu. Başkan Genç, Büyükşehir Belediyesi olarak sporun her dalına destek olmaya devam edeceklerini ve sporcuların ihtiyaç duyduğu her türlü desteği sağlayacaklarını vurguladı.

Milli sporcu Abdullah Öztürk ise, "Spora verdiğiniz önemi biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da spora çok büyük bir önem veriyor. Bu sayede sporcular olarak kendimizi daha güvende ve desteklenmiş hissediyoruz. Müsabakalardan sonra kendisi beni annemden önce arıyor, bu ilgisi ve desteği bizim için çok kıymetli. Sağ olsun, bizimle yakından ilgileniyor ve her daim yanımızda olduğunu hissettiriyor. Paris'ten madalya ile döneceğimize söz veriyoruz. Bu süreçte bize verdiği destekten dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza ve siz değerli başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı, milli masa tenisçilerini ağırladı - Son Dakika

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