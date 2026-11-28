Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Hentbol liginde Nilüfer Belediyespor'a 34-32 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Erkekler Süper Lig 12. hafta maçında Nilüfer Belediyespor, Üçevler Spor Tesisleri'nde Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 34-32 yendi. İlk yarıyı 16-15 önde kapatan Bursa temsilcisi, ikinci yarıda üstünlüğünü koruyarak karşılaşmadan galip ayrıldı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 12. haftasında Nilüfer Belediyespor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 34-32 mağlup etti.
Üçevler Spor Tesisleri'ndeki müsabakanın ilk yarısını Bursa temsilcisi, 16-15 önde bitirdi.
İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Nilüfer Belediyespor, karşılaşmayı 34-32 kazandı.
Kaynak: AA
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