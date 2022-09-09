Trabzon haber! Ameliyat olan Dorukhan Toköz, Trabzon'a döndü - Son Dakika
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Trabzon haber! Ameliyat olan Dorukhan Toköz, Trabzon'a döndü

09.09.2022 15:57
Trabzon haber! Ameliyat olan Dorukhan Toköz, Trabzon'a döndü

Trabzon yerel spor haberine göre Süper Lig'in 5'inci haftasında oynanan HangiKredi Ümraniyespor maçında sakatlanması sonucu İstanbul'da ameliyat olan Dorukhan Toköz, Trabzon'a döndü.

Süper Lig'in 5'inci haftasında oynanan HangiKredi Ümraniyespor maçında sakatlanması sonucu İstanbul'da ameliyat olan Dorukhan Toköz, Trabzon'a döndü.

Trabzonsporlu futbolcu Dorukhan Toköz, Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda oynanan HangiKredi Ümraniyespor maçında sakatlanarak kaldırıldığı hastanede sol diz ön çapraz bağ yaralanması ve dış menisküs yırtığı tanısıyla ameliyat oldu. Bir süre İstanbul'da tedavi gören oyuncu bugün hava yoluyla Trabzon'a döndü. Başarılı oyuncuyu Trabzonspor yönetim kurulu üyeleri Zafer Göktaş ve Kemal Ertürk havalimanında karşılayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, tedavisini Trabzon'da sürdürecek olan oyuncunun yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattığını açıklamıştı.


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Kaynak: DHA

Dorukhan Toköz, İstanbul, Trabzon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzon haber! Ameliyat olan Dorukhan Toköz, Trabzon'a döndü - Son Dakika

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