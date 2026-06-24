Aybike Trabzon\'un Kazakistan\'daki altın gururu oldu

Trabzon Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Aybike Futtu, Kazakistan'da düzenlenen Altaic Open Turnuvası'nda 59 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Trabzon Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettikleri başarılarla gurur kaynağı olmaya devam ediyor. Milli taekwondocu Aybike Futtu, Kazakistan'da gerçekleştirilen Altaic Open Turnuvası'nda 59 kilo kategorisinde rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı ve altın madalya kazandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, sporun her branşının desteklenmeye devam edileceği vurgulanarak, "Milli taekwondocumuz Aybike Futtu, Kazakistan'da elde ettiği şampiyonlukla bizleri gururlandırmıştır. Sporcumuzu ve bu başarıda emeği bulunan antrenörlerimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - TRABZON