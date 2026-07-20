TRABZONSPOR, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün saat 09.30'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
Bordo mavililer, yeni sezon hazırlıkları ikinci etap çalışmalarını, iki günlük iznin ardından Avusturya'nın Schladming kasabasında sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor 2026-2027 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
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