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Trabzonspor Altay'a konuk olacak - Son Dakika

Trabzonspor Altay'a konuk olacak

20.12.2021 09:52
Trabzonspor Altay'a konuk olacak

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında lider Trabzonspor, deplasmanda Altay'a konuk olacak.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında lider Trabzonspor, deplasmanda Altay'a konuk olacak.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 17 hafta sonunda 13 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle 42 puanla liderlik koltuğunda oturan ve en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 9 puan önünde yer alan bordo-mavililer, zorlu deplasmandan kayıpsız dönerek şampiyonluk yolunda yakaladığı avantajı sürdürmek istiyor.

Trabzonspor'da karşılaşma öncesi Anthony Nwakame'nin sakatlığı bulunuyor.

Bordo-mavililer, öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra saat 16.30'da özel uçakla İzmir'e gidecek.

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Konyaspor, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor Altay'a konuk olacak - Son Dakika Spor


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