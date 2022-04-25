Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının biletleri ilk 5 dakikada tükendi - Son Dakika

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 30 Nisan Cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın biletleri satışa çıktıktan kısa süre sonra bitti.

Trabzonspor Kulübünün, Fraport TAV Antalyaspor maçı biletlerinin saat 13.00'te satışa sunulacağını açıklamasının ardından bekleyişe başlayan bordo-mavili taraftarlar, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki bilet satış gişesinde yoğunluk oluşturdu.

Yaklaşık 50 metrelik kuyruk oluşturan taraftarlara, maç biletlerinin satışa sunulmasından 5 dakika sonra biletlerin tükendiği bilgisi verildi.

Bunun üzerine taraftarların internet üzerinden bilet almaya çalıştıkları ve çevresindekilerden yardım istedikleri görüldü.

Bu arada, Passolig engelli kartı bulunan ve maça ücretsiz girecek olan taraftarlar da yapılan isim listesi ile kendilerine ayrılan gişeden biletlerini aldı.