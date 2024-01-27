 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Trabzonspor'u hak ettiği yere taşımanın peşindeyiz - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Trabzonspor'u hak ettiği yere taşımanın peşindeyiz

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'u hak ettiği yere taşımanın peşinde olduklarını vurguladı. Doğan, Trabzonspor Dergisi'ndeki yazısında, 2024'te daha fazla kenetlenmeye, hayallerin peşinden kararlılıkla gitmeye, birleşmeye ve imrenilen Trabzonspor ruhuna ihtiyaç duyduklarını belirtti. Ayrıca, sportif ve ekonomik anlamda yeniden yapılandıklarını ve Abdullah Avcı ile tekrar buluştuklarını söyledi. Doğan, aynı zamanda altyapıları da birlikte organize ederek hedeflerine yönelik sürecin en doğru şekilde yönetilmesi için adımlar attıklarını ifade etti.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Trabzonspor\'u hak ettiği yere taşımanın peşindeyiz
27.01.2024 - 10:31,
Abone Ol

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'u hak ettiği yere taşımanın peşinde olduklarını ifade etti.

Doğan, Trabzonspor Dergisi'ndeki yazısında, 2024'te daha fazla kenetlenmeye, hayallerin peşinden kararlılıkla gitmeye, son şampiyonluktaki gibi her alanda birleşmeye, pes etmemeye, imrenilen Trabzonspor ruhuna ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Sportif ve ekonomik anlamda yeniden yapılandıklarını anlatan Doğan, "Bu süreçte camiamızın her ferdi yol arkadaşımız olmalı. Bir kişiyi dahi dışarda bırakmadan ilerlemeliyiz. Sportif anlamda şampiyon teknik direktörümüz Abdullah Avcı ile tekrar buluştuk ve yakın geçmişte yaşadığımız o benzersiz duyguları tekrar yaşayabilmek için elbirliğiyle gerekeni yapacağız." ifadesini kullandı.

Doğan, sadece A takımı değil, altyapıları da birlikte organize ederek yeni dönemdeki hedeflerine yönelik sürecin en doğru şekilde yönetilmesi için bazı adımlar attıklarına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Hem A takım hem de altyapıdaki değişim ve dönüşümü üç aşamalı olarak planladık. Kısa, orta ve uzun vade hedefleri kapsamında A takımımızın bu sezon ligde ve Türkiye Kupası'nda arzulanan başarıyı sağlaması, sezon sonu da gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak şekilde kadronun kurgulanması ve o kadronun sezonlara yayılarak sürdürebilir ve dönüştürülebilir hale getirilmesi var. Altyapımızın da orta vadede oyuncu havuzuna katkı vererek, A takımımıza yetenekli ve gelecek vaat eden gençleri kazandırmasını hedefliyoruz."

Mali disiplin ve ekonomik yapılanmanın da önemini vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Bundan asla taviz vermeyeceğiz çünkü futbolumuzda artık deniz bitti. Kulüplerin ekonomisi sürdürülebilir olmaktan çıktı. Ticari gelirler yarı yarıya azaldı, yayın geliri 600 milyon dolardan 90 milyon dolarlara kadar düştü. Avrupa'da en yüksek bütçeye sahip 20 kulübün en önemli gelir kalemini yayın geliri oluştururken, ligimizdeki kulüplerin en düşük gelir kalemi artık yayın geliri oldu. Türkiye Futbol Federasyonunun özellikle yeni yayın ihalesi sürecini doğru yönetmesini çok önemsiyorum."

Trabzonspor'u ait olduğu, hak ettiği yere taşımak ve başarıyı da sürdürülebilir hale getirmenin peşinde olduklarını vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Hedeflerimiz çok net, bazı şeyleri geliştirmek, taraftarlara 90 dakika boyunca heyecan yaşatan ve bordo-mavi renkleri gören dostlara gurur veren, rakiplere korku salan bir futbol ekolü oluşturmak için çabalıyoruz."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Trabzonspor Dergisi, Ertuğrul Doğan, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Trabzonspor'u hak ettiği yere taşımanın peşindeyiz - Son Dakika


11:55
Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklif edecek Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklif edecek
11:49
Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması
11:22
Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı
11:04
Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler
10:36
CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor
10:30
Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu
10:22
Ankara'da simide yüzde 50 zam Ankara'da simide yüzde 50 zam
10:18
'Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor' diyen Selen Görgüzel linç ediliyor "Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor" diyen Selen Görgüzel linç ediliyor

Son Dakika
11:55 Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklif edecek
11:49 Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması
11:22 Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı
11:04 Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler
10:36 CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor
10:30 Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu
10:22 Ankara'da simide yüzde 50 zam
10:18 "Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor" diyen Selen Görgüzel linç ediliyor
10:05 İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma
09:59 Fransa'da şarap üreticilerinden protesto: Binlerce litre şarabı yola döktüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 12:06:43. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Trabzonspor'u hak ettiği yere taşımanın peşindeyiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement