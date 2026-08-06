Trabzonspor çıldırdı: Salah'tan sonra bir dünya yıldızı daha geliyor - Son Dakika
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Trabzonspor çıldırdı: Salah'tan sonra bir dünya yıldızı daha geliyor

Trabzonspor çıldırdı: Salah\'tan sonra bir dünya yıldızı daha geliyor
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Mohamed Salah transferiyle dünya futbolunda ses getiren Trabzonspor, bir yıldız ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Bordo-mavililerin, Salah'ın Liverpool'dan eski takım arkadaşı Darwin Nunez transferinde büyük aşama kaydettiği öne sürüldü.

Mohamed Salah transferiyle yaz dönemine damga vuran Trabzonspor, bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmak için geri sayıma geçti. Bordo-mavililerin, Salah'ın Liverpool'dan eski takım arkadaşı Darwin Nunez'in transferinde önemli mesafe kat ettiği iddia edildi.

Trabzonspor çıldırdı: Salah'tan sonra bir dünya yıldızı daha geliyor

TRANSFERDE YÜZDE 90'A GELİNDİ

Haber61'de yer alan habere göre Trabzonspor, Al-Ahli forması giyen Uruguaylı golcünün transferinde somut adımlar attı. Haberde, transfer görüşmelerinin büyük ölçüde tamamlandığı ve sürecin yüzde 90 seviyesine ulaştığı ifade edildi. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanmasının beklendiği aktarıldı.

Trabzonspor çıldırdı: Salah'tan sonra bir dünya yıldızı daha geliyor

BEŞİKTAŞ DA İSTEMİŞTİ

Darwin Nunez'in adı daha önce Beşiktaş ile de anılmıştı. Siyah-beyazlıların gündeminde yer alan yıldız golcü için son dönemde Trabzonspor'un devreye girdiği ve transferde önemli avantaj yakaladığı öne sürüldü.

SALAH'TAN SONRA BİR YILDIZ DAHA

Mohamed Salah transferiyle uluslararası basında geniş yankı uyandıran Trabzonspor, Darwin Nunez'i de kadrosuna katması halinde yaz transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden birine daha imza atmış olacak. Bordo-mavili yönetimin transferi kısa süre içinde sonuçlandırmak istediği belirtiliyor.

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Son Dakika Spor Trabzonspor çıldırdı: Salah'tan sonra bir dünya yıldızı daha geliyor - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Cihangir Yazici Cihangir Yazici:
    arap takımı ne olacak 1 1 Yanıtla
  • mw8sqfkhfb mw8sqfkhfb:
    trabzon çıldırdı 0 1 Yanıtla
  • ahmet onder yekcan ahmet onder yekcan:
    Nubel ve Trossard ı da almaya çalışmışlar :)))Bu arada TFF ve FIFA transfer limitleri kime neye göre.Hadi onu geçtim bu paralar nerden çıktı ya da kulübü batırmak mı hedef? 0 0 Yanıtla
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