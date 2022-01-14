Trabzonspor'da Edgar Ie ile yollar ayrıldı

Trabzonspor'da sakatlığı sonrası sezonu kapatan Edgar Ie ile karşılıklı olarak yollar ayrıldı.

Trabzonspor'da, Süper Lig'in 18'inci haftasında Altay maçında ön çapraz bağı kopan ve ameliyat edilen Edgar Ie'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Ayrılığı Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildiren Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesabından "2020-2021 sezonundan bugüne dek Bordo-Mavili formamızı terleten Edgar IE'ye kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" paylaşımıyla futbolcuya teşekkür etti.