Trabzonspor\'da Onuachu, Gençlerbirliği\'ne 2 gol atarak 8 maçlık gol hasretini dindirdi

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, Süper Lig'de 8 maç süren gol hasretini Gençlerbirliği karşısında attığı 2 golle sonlandırdı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup eden Trabzonspor'da Paul Onuachu, attığı 2 golle suskunluğunu bozdu. Geçtiğimiz sezonun son 5 lig maçında ve bu sezonun ilk 3 karşılaşmasında gol sevinci yaşayamayan Nijeryalı forvet, 8 maçlık hasretini çifte golle noktaladı.

Son golünü 4 Nisan'da atmıştı

Onuachu, 2025-2026 sezonunun son bölümünde Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımının gollerinden birini kaydetmişti. Nijeryalı futbolcu, Süper Lig'deki son golünü 4 Nisan 2026 tarihinde sarı-kırmızılı takım karşısında attı.

Bu karşılaşmanın ardından ligde Başakşehir, Konyaspor, Göztepe, Beşiktaş ve Gençlerbirliği maçlarında gol atamayan Onuachu, bu mücadelelerin 4'ünde 90 dakika sahada kaldı. Deneyimli forvet, Beşiktaş karşılaşmasında ise 14 dakika görev yaptı.

Yeni sezona da suskun başladı

2026-2027 sezonuna da gol atamadan başlayan Onuachu, ligin ilk haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalınan maçta 90 dakika forma giydi. Başakşehir karşısında 87 dakika sahada kalan Nijeryalı golcü, Trabzonspor'un 2-1 kazandığı mücadelede de fileleri havalandıramadı.

Onuachu, ligin 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler karşısında da 90 dakika görev yaptı. Bordo-mavililerin deplasmanda 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada gol atamayan 32 yaşındaki forvet, gol hasretini 8 maça çıkardı.

Çifte golle geri döndü

Gençlerbirliği karşısında yeniden sahneye çıkan Paul Onuachu, attığı 2 golle hem takımının 5-0'lık galibiyetine katkı sağladı hem de uzun süren gol suskunluğunu geride bıraktı.