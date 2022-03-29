Trabzonspor'dan Ahmetcan Kaplan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama - Son Dakika

Trabzonsporlu futbolcu Ahmetcan Kaplan'ın sağ ayak bileğinde ikinci derece yaralanma tespit edildi.
Bordo-mavili kulübün doktoru Hakan Çelik, kulübün internet sitesinden Ahmetcan Kaplan'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Çelik, açıklamasında, "U-19 milli takımının İsrail ile oynadığı müsabakada sağ ayak bileğinden sakatlanan Ahmetcan Kaplan'ın çekilen MR'ında ayak bileği dış bağlarında ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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