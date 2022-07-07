Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi - Son Dakika
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Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi

07.07.2022 10:51
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'dan, Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi.Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezondan itaberen logosunda kullanacağı 5 yıldızla ilgili olarak göndermede bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'dan, Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi.

Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezondan itaberen logosunda kullanacağı 5 yıldızla ilgili olarak göndermede bulundu. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Taraftarlarımızdan gelen yoğun sorular üzerine bilgilendirme: Armamızdaki şanlı yıldızımızı kontrol ettik, hala yerinde. Merak etmeyin, içiniz ferah olsun şampiyon takımın taraftarı."

(Gökmen Şahin/İHA)

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Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi - Son Dakika
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