Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezondan itaberen logosunda kullanacağı 5 yıldızla ilgili olarak göndermede bulundu. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi - Son Dakika

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