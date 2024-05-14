Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, eski başkanlardan Salih Erdem'i ziyaret etti - Son Dakika
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Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, eski başkanlardan Salih Erdem'i ziyaret etti

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, eski başkanlardan Salih Erdem\'i ziyaret etti

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören ve eski başkanlardan Ahmet Celal Ataman, kurucu üyelerden eski başkan Salih Erdem'i ziyaret etti. Ören, Erdem'in sağlık durumunu yakından takip ettiklerini ve iyi olduğunu belirtti. Erdem ise ziyaretten dolayı Ören ve Ataman'a teşekkür etti.

14.05.2024 19:37
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Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, eski başkanlardan Salih Erdem'i ziyaret etti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Ören ve eski başkanlardan Ahmet Celal Ataman'ın, kurucu üyelerden eski başkan Salih Erdem'i ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ören, bir süredir evinde tedavi gören Erdem'in sağlık durumunu yakından takip ettiklerine dikkati çekerek, "Çok şükür Sayın Erdem'in sağlık durumu iyi. Daha da iyi olacak inşallah." ifadelerini kullandı.

Salih Erdem'in de ziyaretten dolayı Ören ve Ataman'a teşekkür ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, eski başkanlardan Salih Erdem'i ziyaret etti - Son Dakika

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