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Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

26.11.2021 18:08
Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililerde Hamsık ve Bakasetas takımla birlikte çalıştı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketleri ve teknikle bağlantılı koordinasyonun ardından çabukluk çalışmaları gerçekleştirildi. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu. Dünkü antrenmanda dinlendirilen Djaniny'in yanı sıra takımla birlikte kısmi bir çalışma gerçekleştiren Hamsık ve Bakasetas ise bugün takımla birlikte çalıştı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı son antrenmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladıktan sonra Türk Hava Yollarına (THY) ait uçak ile saat 16.30'da İstanbul'a hareket edecek. - TRABZON

Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Trabzonspor, Ali Yılmaz, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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