Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor, hazırlıklarını tamamlayarak zorlu müsabakaya beklemeye başladı.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Abdullah Avcı, yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi. Bu antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer kampa girdi.
Biletler tükendi
Trabzonspor, yarın sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçına taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Bu sezon tribünlere taraftar çekmekte zorlanan bordo-mavili kulüp maça iki gün kala biletleri tüketmişti. İki takım arasında oynanacak olan karşılaşmayı 41 bin taraftarın izlemesi bekleniyor. Şampiyonluk sezonun ardından rekor bir taraftar müsabakayı yakından takip edecek.
Yöneticiler de büyük ilgi gösteriyor
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan karşılaşmayı şehir dışında bulunan yöneticilerde büyük ilgi gösterdi. Bu sezon alınan saha sonuçlarında etkisiyle Trabzon'da oynanan karşılaşmaların bir çoğunu takip edemeyen bazı yöneticiler, Fenerbahçe maçı öncesi şehre gelerek bir dizi etkinliklere katıldı. - TRABZON
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Yukatel Adana Demirspor, EMS Yapı Sivasspor ile oynadığı maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı. Atal'ın golüyle öne geçen Adana Demirspor, ilk yarıyı üstün tamamladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bahçelievler'de düzenlenen iftar programına katılarak, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Bahçelievler'e yaptığı hizmetleri ve Türkiye'de yaşanan spor devrimini vurguladı. Programa Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve çok sayıda vatandaş da katıldı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Beşiktaş-Bitexen Antalyaspor maçının ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde tamamladı. Antalyaspor'un gollerini Bünyamin Balcı ve Buksa attı.
Çorum FK Teknik Sorumlusu Ziya Akçeken, Manisa FK maçının ardından, "Her maça en iyi şekilde hazırlanıp play-off potasında kalarak hedefimize ulaşmak istiyoruz" dedi. Akçeken, maçta geriye düştükten sonra takımın mücadeleci oyununu ve galibiyeti değerlendirdi. Ayrıca, kalan maçlara en iyi şekilde hazırlanacaklarını ve play-off'taki yerlerini garantilemek istediklerini belirtti.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Osasuna maçında Arda Güler'in direkten dönen şutunu büyük bir yetenek olarak değerlendirdi. Yıldız futbolcuyu öve öve bitiremeyen Ancelotti, "Sadece büyük bir yetenek böyle bir şeyi yapabilir. Gol atamaması önemli değil. Bizim için bu gol" dedi.
La Liga'da Osasuna deplasmanından 4-2'lik galibiyetle ayrılan Real Madrid, liderliğini devam ettirdi. Arda Güler'in son dakikalarda direğe takılan şutuyla yakaladığı gol fırsatı ise sonuç vermedi.
Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Mislav Orsic, yarın oynanacak Fenerbahçe maçında kazanmayı umduğunu belirtti. Orsic, geçen yıl yaşadığı sakatlık sonrası takıma geri dönmekten mutluluk duyduğunu ve hedeflerine ulaşmak için takıma yardımcı olmayı umduğunu ifade etti.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Bünyamin Balcı ve Adam Buksa'nın attığı gollerle Antalyaspor öne geçti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Çağdaş Bodrumspor, evinde karşılaştığı Pınar Karşıyaka'ya 98-97'lik skorla mağlup oldu. Maçın sonucunda Pınar Karşıyaka, 1 sayı farkla galip geldi.
Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Çorum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, ülkemizde futbolun sahada oynanan oyunu içerideki futbolcuların belirlemesi gerektiğini söyledi. Dalcı, hakem kararlarını eleştirerek, maçı yöneten ve VAR'daki hakemlerin skorun bu şekilde bitmesinin nedeni olduğunu düşündüğünü ifade etti.
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