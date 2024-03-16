Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Kulüp tesislerinde yapılan antrenmanla hazırlıklar tamamlandı. Biletler tükenirken, maçı 41 bin taraftarın izlemesi bekleniyor. Yöneticiler de maça büyük ilgi gösterdi.

16.03.2024 20:28
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor, hazırlıklarını tamamlayarak zorlu müsabakaya beklemeye başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Abdullah Avcı, yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi. Bu antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer kampa girdi.

Biletler tükendi

Trabzonspor, yarın sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçına taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Bu sezon tribünlere taraftar çekmekte zorlanan bordo-mavili kulüp maça iki gün kala biletleri tüketmişti. İki takım arasında oynanacak olan karşılaşmayı 41 bin taraftarın izlemesi bekleniyor. Şampiyonluk sezonun ardından rekor bir taraftar müsabakayı yakından takip edecek.

Yöneticiler de büyük ilgi gösteriyor

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan karşılaşmayı şehir dışında bulunan yöneticilerde büyük ilgi gösterdi. Bu sezon alınan saha sonuçlarında etkisiyle Trabzon'da oynanan karşılaşmaların bir çoğunu takip edemeyen bazı yöneticiler, Fenerbahçe maçı öncesi şehre gelerek bir dizi etkinliklere katıldı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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