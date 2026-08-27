Trabzonspor Ferencvaros'a Konuk Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzonspor Ferencvaros'a Konuk Oluyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Ferencvaros ile oynadığı maçta 2 değişiklikle sahaya çıktı, taraftar desteği yoktu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Macaristan'ın Ferencvaros takımına konuk olan Trabzonspor, Süper Lig'de Başakşehir ile oynadığı karşılaşmanın ilk 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Fatih Tekke, savunmada kırmızı kart cezalısı Nwaiwu'nun yokluğunda Cenk Özkaçar'a görev verdi. Tekke, forvet hattında ise Aral Şimşir'i yedek kulübesine çekerken bu oyuncunun yerine Saviolo'yu tercih etti.

Trabzonspor'da tedavileri devam eden Folcarelli, Okay Yokuşlu, Batagov ve cezalı olan Nwaiwu, forma giyemedi.

UEFA listesinde yer almayan Fabinho, Draguş, Mendny, Lundstram, Cihan Çanak ve Göktan Gürpüz de kadroda bulunmadı.

Tekke, 61. resmi maçına çıktı

Fatih Tekke, Trabzonspor'un başında 61. resmi maçına çıktı.

Bordo-mavili kulüp de sosyal medye hesaplarından karşılaşma öncesi, "Teknik direktörümüz Fatih Tekke 61. resmi maçına çıktı. Birlikte nice zaferlere." ifadesini paylaştı.

Taraftar desteğinden yoksun kaldı

Trabzonspor, Ferencvaros karşısında taraftar desteğinden yoksun kaldı.

UEFA'dan aldığı 1 maç deplasmanda seyircisiz oynama cezası nedeniyle karşılaşmayı bordo-mavili taraftarlar izleyemedi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile yönetim kurulu üyeleri Macaristan'a gelerek karşılaşmayı takip etti.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Ferencvaros, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Ferencvaros'a Konuk Oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Frankfurt Havalimanı’nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü Frankfurt Havalimanı'nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü
Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem Şara bizzat test etti Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti
Eski halinden eser yok görenler tanımakta zorlandı Eski halinden eser yok! görenler tanımakta zorlandı
Nepal’deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332’e çıktı Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332'e çıktı
Gece yarısı sokağa döküldüler Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı Gece yarısı sokağa döküldüler! Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı

21:50
Beşiktaş kaybetmesine rağmen Avrupa Ligi biletini aldı
Beşiktaş kaybetmesine rağmen Avrupa Ligi biletini aldı
21:46
Bakan Yumaklı: Orman yangınları açışından 3 gün kritik
Bakan Yumaklı: Orman yangınları açışından 3 gün kritik
21:43
Nepal’de “İnsanlık bitmiş“ dedirten görüntüler
Nepal'de "İnsanlık bitmiş" dedirten görüntüler
21:28
Canlı anlatım: Maçın başında kırmızı kart ve gol üst üste
Canlı anlatım: Maçın başında kırmızı kart ve gol üst üste
19:11
Suudi Arabistan’ı kum fırtınası vurdu
Suudi Arabistan'ı kum fırtınası vurdu
19:00
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 22:39:58. #7.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor Ferencvaros'a Konuk Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement