Trabzonspor - Ferencvaros Maç Kadrosu
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Trabzonspor ile Ferencvaros'un ilk maç kadroları açıklandı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Trabzonspor ile Ferencvaros arasındaki ilk maçın hakem ve takım kadrosu şöyle:
Stat: Papara Park
Hakemler: Igor Pajac, Bojan Zobenica, Ivan Mihalj (Hırvatistan)
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk Özkaçar, Cabral, Melih Kabasakal, Bouchouari, Saviolo, Salah, Umut Nayir, Onuachu
Ferencvaros: Dibusz, Nagy, Gomez, Raemaekers, Cadu, Corbu, Rommens, O'Dowda, Yusuf, Zachariassen, Joseph
Kaynak: AA
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