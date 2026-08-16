Trabzonspor Ferencvaros Maçı Hazırlıklarına Başladı

TRABZONSPOR, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında sahasında oynayacağı Ferencvaros karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından şut ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, Ferencvaros maçı hazırlıklarına yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.