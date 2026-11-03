Trabzonspor Freiburg'u yenerek Avrupa'da puanını 9'a çıkarmayı hedefliyor - Son Dakika
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Trabzonspor Freiburg'u yenerek Avrupa'da puanını 9'a çıkarmayı hedefliyor

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Trabzonspor Freiburg\'u yenerek Avrupa\'da puanını 9\'a çıkarmayı hedefliyor
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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. haftasında sahasında Freiburg'u mağlup ederek Avrupa'da galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı ve puanını 9'a yükseltmeyi hedefliyor. İlk iki haftayı 6 puanla geçen bordo-mavililer, bu galibiyetle ilk 8'deki yerini güçlendirmek istiyor.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında sahasında ağırlayacağı Freiburg'u mağlup ederek Avrupa'da galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor. İlk iki haftayı 6 puanla tamamlayan bordo-mavililer, Alman temsilcisi karşısında kazanarak puanını 9'a yükseltmek ve ilk 8'deki yerini güçlendirmek istiyor.

UEFA Konferans Ligi'ne KuPS Kuopio deplasmanında aldığı 4-2'lik galibiyetle başlayan Trabzonspor, ikinci haftada ise sahasında İskoçya temsilcisi Hearts'ı 2-0 mağlup etti. İlk iki karşılaşmada 6 gol atan ve kalesinde 2 gol gören Karadeniz ekibi, topladığı 6 puanla averajla 4. sırada yer alıyor.

Freiburg karşısında da galibiyet hedefleyen bordo-mavililer, Avrupa'daki çıkışını sürdürerek üst sıralardaki iddiasını ortaya koymak istiyor.

Hedef doğrudan son 16

UEFA Konferans Ligi formatında lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9-16. sıradaki ekipler play-off turuna seri başı olarak katılıyor. Bu nedenle Freiburg karşılaşması, Trabzonspor'un Avrupa'daki yol haritası açısından büyük önem taşıyor.

Mevcut puan durumunda 4. sırada bulunan bordo-mavililer, Brann ile aynı puan ve averaj istatistiklerine sahip. Freiburg karşısında alınacak galibiyet, Karadeniz ekibinin puanını 9'a çıkararak ilk 8 yarışındaki konumunu daha da güçlendirecek. Trabzonspor, sahasında taraftarının desteğiyle kazanarak doğrudan son 16 turuna yükselme hedefinde önemli bir adım atmayı amaçlıyor.

Kaynak: İHA
TrabzonsporKonferansFreiburgSporSon Dakika

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