Trabzonspor, Hakan Demir'i 22 Kasım'dan sonra basketbol takımının başına geçirecek.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor, basketbol takımının yeni başantrenörünün Hakan Demir olduğunu duyurdu. Demir, Katar Milli Takımı'ndaki maç programı tamamlandıktan sonra göreve başlayacak ve 22 Kasım'da oynanacak Anadolu Efes maçının ardından bordo-mavili takımın başında yer alacak.
Trabzonspor, basketbol takımının yeni başantrenörünün Hakan Demir olduğunu duyurdu.
Takımın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Basketbol takımımızın yeni başantrenörü Hakan Demir, halihazırda görev yaptığı Katar Milli Takımı'nın maç programının tamamlanmasının ardından kulübümüzdeki görevine başlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Demir'in, 22 Kasım'da oynanacak Anadolu Efes karşılaşmasının ardından bordo-mavili takımın başında yer alacağı kaydedildi.
Kaynak: AA
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