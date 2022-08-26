Trabzonspor, Gbamin'i açıkladı - Son Dakika
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Trabzonspor, Gbamin'i açıkladı

26.08.2022 22:59
Trabzonspor, Gbamin'i açıkladı

Trabzonspor, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen orta saha oyuncusu Jean-Philippe Gbamin'i bir yıllığına bedelsiz olarak kiraladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen orta saha oyuncusu Jean-Philippe Gbamin'i bir yıllığına bedelsiz olarak kiraladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Jean-Philippe Gbamin'in, 2022-2023 futbol sezonu için, Kulübümüze bedelsiz olarak geçici transferi konusunda, Everton FC ile anlaşma sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.


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Kaynak: DHA

Trabzonspor, Spor, Son Dakika

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