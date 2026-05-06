Trabzonspor Kadın Futbol Takımı Sezonun En İyi Performansını Sergiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı Sezonun En İyi Performansını Sergiliyor

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı Sezonun En İyi Performansını Sergiliyor
06.05.2026 01:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, 2021-2022 sezonundan bu yana en iyi performansını göstererek üçüncü sırada yer alıyor.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Trabzonspor, 2021-2022 sezonundan itibaren en başarılı performansını bu sezon sergiliyor.

Bordo-mavililer, ligin bitimine 4 hafta kala 64 puanla üçüncü sırada yer alırken, 67 puanlı Galatasaray ikinci, 71 puanlı Fenerbahçe ise birinci sırada bulunuyor.

Karadeniz ekibi, ligi geçen sezon 5'inci, 2023-2024 sezonunda 11'inci, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında ise 8'inci sırada bitirdi.

Natalia Oleszkiewicz ve Donjeta Halilaj gibi oyuncularıyla gol yollarında etkili olan Trabzonspor'un, 26 maçtaki gol ortalaması ise 2,7 oldu.

Ligin 26. haftasında deplasmanda 1207 Antalyaspor'u 3-0 yenen bordo-mavililer, 27. haftada Fatih Vatanspor'u konuk edecek.

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Hatice Bahar Özgüvenç, AA muhabirine, bu sezon son 5 senenin en iyi performansını sergilediklerini söyledi.

Özellikle iç sahada hata yapmadıklarını belirten Özgüvenç, "Allah'a çok şükür kendi sahamızda bu yıl hiç mağlubiyet yaşamadık. Bu yılı böyle kapatmak istiyoruz. Artık hedefimiz ikincilik, en kötü üçüncülük diye bakıyoruz." dedi.

"Son 5 yılın en yüksek puanını topladık"

Ligin bitimine 4 hafta kala son 5 sezonun en iyi puanını topladıklarının altını çizen Özgüvenç, şunları kaydetti:

"Son 5 yılın en yüksek puanını topladık ve en çok gol attığımız sezon bu sezon. Sıralamada da en başarılı olduğumuz yıl bu yıl. Önceki sezonları daha alt sıralarda bitiren Trabzonspor, şu an üçüncü sırada ve ikinciliği kovalıyor. Hatta 1-2 maç istediğimiz gibi ilerleseydi şu an şampiyonluk yarışında devam ediyorduk."

"Önümüzdeki yıl ikincilik başarısızlık olur"

Trabzonspor Kulübü yönetiminin kadın futbol takımıyla çok iyi ilgilendiğini vurgulayan Özgüvenç, çok genç bir kadroya sahip olduklarını, ligi bilen tecrübeli birkaç oyuncuya ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Trabzonspor'un her kulvarda şampiyonluk için mücadele etmesi gerektiğini anlatan Özgüvenç, "Bir dahaki sene sadece şampiyonluk için takım kuracağız. Trabzonspor önümüzdeki yıl kesinlikle şampiyonluk için takım kuracak. Yönetimin de kesin talimatıdır bu. Önümüzdeki yıl ikincilik başarısızlık olur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Kadın Futbol Takımı Sezonun En İyi Performansını Sergiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl “kaza” sanıldı Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı 3 yıl “kaza” sanıldı! Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı
Tahran’da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü Tahran'da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü
Kayseri’de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Kayseri'de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Trump duyurdu: Hürmüz’de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
Trump’ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü
İran’dan Çin’e kritik ziyaret Zamanlama hayli manidar İran'dan Çin'e kritik ziyaret! Zamanlama hayli manidar

00:03
Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
23:32
ODTÜ’deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
ODTÜ'deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
23:26
Beşiktaş’tan Sergen Yalçın açıklaması
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması
22:18
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal’ı AK Parti’ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal'ı AK Parti'ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
21:39
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
20:22
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 03:39:51. #7.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor Kadın Futbol Takımı Sezonun En İyi Performansını Sergiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.