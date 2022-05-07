Trabzonspor'da gözler, Türkiye Kupası'na çevrildi - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor, ligde 36'ncı hafta karşılaşması olan Atakaş Hatayspor müsabakasını geride bırakarak Yukatel Kayserispor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçına odaklandı. Bordo mavililer, bu müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, 36'ncı hafta mücadelesi olan Atakaş Hatayspor karşılaşmasını dün akşam deplasmanda oynadığı maçla geride bıraktı. Lige kısa süre ara veren bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında konuk olacağı Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün saat 14.00'te yapılan antrenmanda bordo-mavili oyuncular, iki grup halinde çalıştı. İlk gruptaki oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise dinamik ısınma hareketleri ve mobilizasyonun ardından pas çalışması yaptı. 5'e 2 ve dar alan oyunları ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.