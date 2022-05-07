Trabzonspor'da gözler, Türkiye Kupası'na çevrildi - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor'da gözler, Türkiye Kupası'na çevrildi

07.05.2022 17:48
Trabzonspor'da gözler, Türkiye Kupası'na çevrildi

Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor, ligde 36'ncı hafta karşılaşması olan Atakaş Hatayspor müsabakasını geride bırakarak Yukatel Kayserispor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçına odaklandı.

Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor, ligde 36'ncı hafta karşılaşması olan Atakaş Hatayspor müsabakasını geride bırakarak Yukatel Kayserispor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçına odaklandı. Bordo mavililer, bu müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, 36'ncı hafta mücadelesi olan Atakaş Hatayspor karşılaşmasını dün akşam deplasmanda oynadığı maçla geride bıraktı. Lige kısa süre ara veren bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında konuk olacağı Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün saat 14.00'te yapılan antrenmanda bordo-mavili oyuncular, iki grup halinde çalıştı. İlk gruptaki oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise dinamik ısınma hareketleri ve mobilizasyonun ardından pas çalışması yaptı. 5'e 2 ve dar alan oyunları ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

HAMSIK VE KOITA DÖNDÜYukatel Kayserispor maçı hazırlıklarına günü izinli geçiren Uğurcan, Kouassi ve Siopis ile tedavileri süren Peres, Denswil ve Trondsen katılmadı. Ligin 36'ncı haftasında dün akşam oynanan Atakaş Hatayspor maçına katılmayan ve şampiyonluk sonrası haftayı izinli geçiren Hamsik ile Koita ise bugünkü idmanda yer aldı.Yarını izinli geçirecek olan bordo mavili takım, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını Pazartesi günü yapılacak antrenmanla tamamlayarak Kayseri deplasmanına hareket edecek. Yukatel Kayserispor - Trabzonspor, ZTK yarı final rövanş maçı 10 Mayıs Salı günü Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 20.30'da oynanacak.

Trabzonspor'da gözler, Türkiye Kupası'na çevrildi
Trabzonspor'da gözler, Türkiye Kupası'na çevrildi
Trabzonspor'da gözler, Türkiye Kupası'na çevrildi
Trabzonspor'da gözler, Türkiye Kupası'na çevrildi
Trabzonspor'da gözler, Türkiye Kupası'na çevrildi
Trabzonspor'da gözler, Türkiye Kupası'na çevrildi
Trabzonspor'da gözler, Türkiye Kupası'na çevrildi
Trabzonspor'da gözler, Türkiye Kupası'na çevrildi
Trabzonspor'da gözler, Türkiye Kupası'na çevrildi
Trabzonspor'da gözler, Türkiye Kupası'na çevrildi
Trabzonspor'da gözler, Türkiye Kupası'na çevrildi
Trabzonspor'da gözler, Türkiye Kupası'na çevrildi
Trabzonspor'da gözler, Türkiye Kupası'na çevrildi
Trabzonspor'da gözler, Türkiye Kupası'na çevrildi
YORUMLAR
500
Trabzonspor'un şampiyonluk kupası için yapılacak anıta Mekap'tan destek Trabzonspor'un şampiyonluk kupası için yapılacak anıta Mekap'tan destek

Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'da gözler, Türkiye Kupası'na çevrildi - Son Dakika


Son Dakika
20:23 ABD'li bilgisayar tamircisi, Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın yarı çıplak görüntülerinin nasıl ortaya çıktığını anlattı!
20:21 İmamoğlu'nun Koç'a verdiği cevabı ortalığı karıştırdı! Fenerbahçeli taraftar küplere bindi
19:45 Mısır'da su artıma tesisine saldırı! Teröristler, çıkan çatışmada 11 askeri öldürdü
19:43 Engelli arabasıyla yağmura yakalanan eski milletvekili Bennur Karaburun ve ona şemsiye tutan Samet Ateş evlilik kararı aldı
19:32 Ekrem İmamoğlu, kendisi hakkında sert konuşan Koç'a cevap verdi: İktidara toz kondurmamasını camianın takdirine bırakıyorum
19:02 Galatasaray akın akın geliyor! Başakşehir tüm hatlarıyla defansta
19:02 Trabzonsporluları deliye döndürecek pankart!
18:24 Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Kasoulides iddia etti: ABD silah ambargosunun kaldıracak
18:22 Haliç Tersanesinin çatısında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı!
18:22 Süper Lig'de Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük rakiplerini mağlup etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 20:30:08. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor'da gözler, Türkiye Kupası'na çevrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement