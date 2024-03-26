Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

RAMS Başakşehir, hazırlık maçlarında galibiyetlerle döndü

RAMS Başakşehir Futbol Takımı, milli maçlar nedeniyle verilen arada Tuzlaspor'u 4-1, Kocaelispor'u da 5-2 mağlup ederek hazırlık maçlarından galibiyetlerle ayrıldı. Turuncu-lacivertliler, antrenmanlarını sürdürmek için kısa bir iznin ardından çalışmalara devam edecek.