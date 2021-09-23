Trabzonspor Kulübünden yalanlama Açıklaması

Trabzonspor Kulübü, sosyal medyada yer alan haberlere ilişkin hiçbir kişi veya şirketle halkla ilişkiler (PR) anlaşması yapılmadığı duyurdu.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, kulübün halka açık bir yapı içerisinde olması nedeniyle bu tarz önemli anlaşmaların, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) mevzuatları nedeniyle kamuoyuyla paylaşıldığına dikkat çekildi.

Sosyal medyada yer alan PR şirketi ile kulüp başkanı Ahmet Aağaoğlu'nun şahsi ya da şirketlerinin hiçbir şekilde ilişkisinin bulunmadığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hiçbir PR (halkla ilişkiler) şirketinin elemanının kulübümüzde görevli olarak çalışması söz konusu değildir. Sezon başı yaptığımız iletişim çalışmaları kapsamında hazırlatılan 'Kemençenin Rüyası' filmi, iddia edildiği gibi 400 bin liraya yönetim kurulu üyemizin ortak olduğu bir şirkete değil, dışarıdan bağımsız bir prodüksiyon şirketine 184 bin 870 lira karşılığında yaptırılmış olup, faturalar ve ilgili diğer belgeler kulübümüz yasal kayıtlarında mevcuttur."

Öte yandan, şampiyonluk mücadelesi verilen bir süreçte takımın ve camianın motivasyonunu bozabilecek bu tarz gerçek dışı haberlere itibar edilmemesi gerektiği de vurgulandı.