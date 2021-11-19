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Trabzonspor Kulübünün eski genel sekreteri Bülent Akyazıcı vefat etti - Son Dakika

Trabzonspor Kulübünün eski genel sekreteri Bülent Akyazıcı vefat etti

19.11.2021 22:55
Trabzonspor Kulübünün eski genel sekreteri Bülent Akyazıcı vefat etti

Trabzonspor Kulübünün eski genel sekreteri ve divan kurulu eski yöneticisi Bülent Yazıcı, İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti.

Trabzonspor Kulübünün eski genel sekreteri ve divan kurulu eski yöneticisi Bülent Yazıcı, İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti.

Akyazıcı'nın vefatıyla ilgili bordo-mavili kulüp başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajda, "Eski genel sekreterimiz ve divan başkanlık kurulu eski yöneticisi Bülent Akyazıcı'nın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Bülent Akyazıcı'ya Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor Kulübünün eski genel sekreteri Bülent Akyazıcı vefat etti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Trabzonspor Kulübünün eski genel sekreteri Bülent Akyazıcı vefat etti - Son Dakika
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