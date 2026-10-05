Trabzonspor milli aradan sonra 30 günde 8 maçlık zorlu fikstüre giriyor

Trabzonspor, milli maçlar dolayısıyla verilen aranın ardından yoğun ve zorlu bir müsabaka programına giriyor.

Yeni sezonda ilk karşılaşmasını 15 Ağustos'ta Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynayan bordo-mavililer, ilk bölümde 6'sı ligde, 2'si de UEFA Avrupa Ligi play-off turunda olmak üzere 8 resmi karşılaşmaya çıktı.

Ligde 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 10 puan toplayan Karadeniz ekibi, Avrupa'da Ferencvaros karşısında iki müsabakayı da kaybetti.

Milli araya Galatasaray karşısında sahasında aldığı 4-0'lık galibiyetle giren Trabzonspor'u önünde zorlu bir süreç bekliyor.

Trabzonspor, 10 Ekim ile 8 Kasım tarihleri arasında 30 günlük sürede yoğun ve zorlu bir maç programına girerek Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde olmak üzere 8 karşılaşmaya çıkacak.

Samsunspor maçıyla başlayacak

Trabzonspor, milli maçlar dolayısıyla lige verilen aranın ardından ilk olarak 10 Ekim'de deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.

Daha sonra Finlandiya yolculuğuna çıkacak bordo-mavili takım, UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk grup maçında 15 Ekim'de KuPS Kuopio ile karşılaşacak, 19 Ekim'de ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.

22 Ekim'de İskoçya'nın Hearts takımı ile sahasında, 26 Ekim'de ise ligde Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak bordo-mavililer, 1 Kasım'da sahasında Gaziantep FK, 5 Kasım'da yine evinde Almanya'nın Freiburg takımı ile mücadele edecek ve son olarak da Corendon Alanyaspor deplasmanının ardından bir sonraki milli maç arasına girecek.

Trabzonspor'un maç fikstürü

Bordo-mavililerin 8 maçlık zorlu fikstürü şöyle:

Tarih Organizasyon Takım Saha 10 Ekim Cumartesi Süper Lig Samsunspor Deplasman 15 Ekim Perşembe UEFA Konferans Ligi KuPS Kuopio Deplasman 19 Ekim Pazartesi Süper Lig Beşiktaş İç saha 22 Ekim Perşembe UEFA Konferans Ligi Hearts İç saha 26 Ekim Pazartesi Süper Lig Çaykur Rizespor Deplasman 1 Kasım Pazar Süper Lig Gaziantep FK İç saha 5 Kasım Perşembe UEFA Konferans Ligi Freiburg İç saha 8 Kasım Pazar Süper Lig Alanyaspor Deplasman

Kaynak: AA