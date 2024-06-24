Trabzonspor, Nwakaeme, Barisic, Lundstram, Draguş ve Tufan ile transfer görüşmelerine başladı - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor, Nwakaeme, Barisic, Lundstram, Draguş ve Tufan ile transfer görüşmelerine başladı

Trabzonspor, Anthony Nwakaeme, Borna Barisic, John Lundstram, Denis Draguş ve Ozan Tufan ile transfer konusunda görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Trabzonspor Kulübü, serbest statüdeki Nwakaeme, Barisic, Lundstram ve Draguş ile Standard Liege ve Hull City'nin futbolcuları Tufan ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.

24.06.2024 10:53
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Trabzonspor; Anthony Nwakaeme, Borna Barisic, John Lundstram, Denis Draguş ve Ozan Tufan ile transfer konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor Kulübü'nden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcular Anthony Nnaduzor Nwakaeme, Borna Barisic, John David Lundstram ve Standard Liege'nin profesyonel futbolcusu Denis Mihai Dragus ile Hull City'nin profesyonel futbolcusu Ozan Tufan'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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