Trabzonspor Of'ta meşalelerle karşılandı - Son Dakika
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Trabzonspor Of'ta meşalelerle karşılandı

18.03.2022 18:39
Trabzonspor Of'ta meşalelerle karşılandı

Trabzonspor bu akşam karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı için otobüsle Rize'ye hareket ettiği sırada yol güzergahındaki Of ilçesinde meşalelerle karşılandı.

Trabzonspor bu akşam karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı için otobüsle Rize'ye hareket ettiği sırada yol güzergahındaki Of ilçesinde meşalelerle karşılandı.

Trabzonsporlu Oflu Gençler Topluluğu tarafından yapılan meşaleli karşılamada güzel görüntüler ortaya çıktı. Karşılamada Trabzonspor lehine tezahüratlar yapıldı. Soğuk havaya rağmen sahil yoluna Trabzonspor kafilesini karşılayan gençler futbolculara maç öncesi moral verdi. "Şampiyon Trabzon" tezahüratlarına otobüsün camından el sallayarak karşılık veren futbolcular Rize'ye doğru hareket etti. - TRABZON

Trabzonspor Of'ta meşalelerle karşılandı
Trabzonspor Of'ta meşalelerle karşılandı

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Trabzonspor, Rizespor, Trabzon, Rize, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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