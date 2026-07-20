Trabzonspor, Oulai transferinde tarihi bir satışa imza attı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzonspor, Oulai transferinde tarihi bir satışa imza attı

Trabzonspor, Oulai transferinde tarihi bir satışa imza attı
20.07.2026 15:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Christ Oulai’nin Fiorentina transferiyle yabancı satışta kulüp rekoru kırdı. Bordo-mavililer, garanti 26 milyon Euro ve 4 milyon 61 Euro bonusla toplam 30 milyon 61 bin Euro transfer ücreti kazandı.

Süper Lig devi Trabzonspor, son yıllarda oyuncu satışından elde ettiği yüksek bonservis gelirleriyle dikkat çekiyor.  Bordo-mavililer, Christ Oulai'nin Fiorentina'ya transferiyle yabancı oyuncu satışında kulüp tarihinin en yüksek bonservis gelirine ulaşırken, genel transfer rekorunu ise Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır elinde bulunduruyor.

OULAI, 30 MİLYON 61 BİN EURO'YA FIORENTINA'DA

Trabzonspor'un, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Christ Oulai'nin Fiorentina'ya kesin transferinden 26 milyon Euro garanti bedel elde edilirken, 4 milyon 61 bin Euro'luk şarta bağlı bonuslarla birlikte transferin toplam değeri 30 milyon 61 bin Euro'ya ulaştı. Ayrıca Oulai'nin gelecekte gerçekleşecek bir sonraki transferinden elde edilecek net bonservis gelirinin yüzde 10'u da Trabzonspor'a ödenecek.

EN YÜKSEK BONSERVİS KAZANDIRAN YABANCI İSİM

Bu transferle birlikte Oulai, Trabzonspor tarihinin satışından en yüksek bonservis bedeli kazandığı yabancı futbolcusu olarak kulüp tarihine geçti.

GENEL REKOR UĞURCAN ÇAKIR'IN

Trabzonspor tarihinin en yüksek bonservisli oyuncu satışı ise Uğurcan Çakır'a ait. Bordo-mavili kulübün Galatasaray ile yaptığı anlaşmaya göre milli kaleci için KDV dahil 33 milyon Euro garanti bedel ile 3 milyon Euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV dahil 36 milyon Euro gelir elde edildi. Böylece Uğurcan Çakır, kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedeline ulaşılan futbolcusu oldu.

Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Oulai transferinde tarihi bir satışa imza attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • hasan yılmaz hasan yılmaz:
    takımların paraya değil futbolcuya ihtiyacı olmalı. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözü dönmüşlüğün bu kadarı ’pes’ dedirtti: 7 aylık bebeğe bile acımadılar Gözü dönmüşlüğün bu kadarı 'pes' dedirtti: 7 aylık bebeğe bile acımadılar!
Sapanca Gölü’ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı Sapanca Gölü'ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı
Sapanca Gölü’ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı Sapanca Gölü'ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı
Eski eş evi ateşe verdi anne ve 2 kızı banyoya sığınarak kurtuldu Eski eş evi ateşe verdi; anne ve 2 kızı banyoya sığınarak kurtuldu
İşte Oğuzhan Uğur’un emniyetteki ilk ifadesi İşte Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ilk ifadesi
Anlaşma sağlandı: Dusan Tadic geri dönüyor Anlaşma sağlandı: Dusan Tadic geri dönüyor

16:06
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı
15:56
Gözaltındaki polislerin şoke eden mesajlaşması Vatandaşın tüm mahremini çeteye sunmuşlar
Gözaltındaki polislerin şoke eden mesajlaşması! Vatandaşın tüm mahremini çeteye sunmuşlar
15:43
Evlere neden giriyorlar Dev çekirgelerin sırrı çözüldü
Evlere neden giriyorlar? Dev çekirgelerin sırrı çözüldü
15:18
Hava durumu bir gecede değişecek AKOM, tarih vererek uyardı
Hava durumu bir gecede değişecek! AKOM, tarih vererek uyardı
14:20
Hamas’ın yeni lideri belli oldu
Hamas'ın yeni lideri belli oldu
13:46
Memurların rüşvet yazışmaları Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler
Memurların rüşvet yazışmaları! Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 16:49:26. #.0.3#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Oulai transferinde tarihi bir satışa imza attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.