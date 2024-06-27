Trabzonspor, Ozan Tufan için imza töreni düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor, Ozan Tufan için imza töreni düzenledi

Trabzonspor Kulübü, yeni transfer Ozan Tufan için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde imza töreni düzenledi. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. Törende konuşan kulüp yönetim kurulu üyesi Derviş Köz, A Milli Takım'ın EURO 2024'te Çekya'yı yenerek son 16 takım arasına girmesini kutladı ve Ozan Tufan'a başarılar diledi. Ozan Tufan ise Trabzonspor'a katkı yapmak için heyecanlandığını belirtti ve en iyi performansıyla takıma yardımcı olacağını söyledi.

27.06.2024 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor Kulübü, yeni transfer Ozan Tufan için imza töreni düzenledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen törenle 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.

İmza töreninde konuşan kulüp yönetim kurulu üyesi Derviş Köz, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te Çekya'yı yenerek son 16 takım arasında yer alan A Milli Takım'ı kutladı.

Milli takımın başarısından gurur duyduklarını aktaran Köz, "Bu vesileyle milli takımlarımızın bütün kategorilerinde oynayan Ozan Tufan kardeşimize 'hoş geldin.' diyoruz. Ozan, dünyanın en büyük şehir takımına geldiğini biliyor. Burada çok başarılı olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Takıma katkı yapmak için heyecanlandığını belirten Ozan Tufan ise kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı'ya, ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Trabzonspor'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu vurgulayan Tufan, şunları kaydetti:

"Trabzon'a gelişimde taraftarımızın yaptığı karşılama beni çok mutlu etti. Trabzonspor'un hedeflediği yönde başarıya gideceğine inanıyorum ve ben de en iyi şekilde, en iyi performansımla katkı vermeye çalışacağım. Şimdiden çok heyecanlıyım, bir an önce başlamak istiyorum."

Konuşmaların ardından Ozan Tufan ile yönetim kurulu üyesi Köz sözleşmeyi imzaladı.

Ozan Tufan, Trabzonspor'da 11 numaralı formayı giyecek.

Kaynak: AA

Mehmet Ali Yılmaz, Milli Takım, Trabzonspor, Ozan Tufan, Trabzon, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Ozan Tufan için imza töreni düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:58 Türkiye gri listeden çıktı mı Bakan Şimşek’in “Başardık“ paylaşımı büyük ses getirdi Türkiye gri listeden çıktı mı? Bakan Şimşek'in "Başardık" paylaşımı büyük ses getirdi
10:26 CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir
09:54 Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
10:55 Yıllardır elini gizleyen şef Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı: 5 yaşındayken 3 parmağım koptu Yıllardır elini gizleyen şef Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı: 5 yaşındayken 3 parmağım koptu
10:50 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
10:48 Kimse ondan bunu beklemiyordu Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a sürpriz çağrı Kimse ondan bunu beklemiyordu! Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a sürpriz çağrı
10:40 Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü
09:31 DolarTL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı
09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 11:28:04. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Ozan Tufan için imza töreni düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement