Trabzonspor, Ruzomberok maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor, Ruzomberok maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda, dün Ruzomberok karşılaşmasında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışması yaptı. Yeni transfer Stefan Savic de takımla ilk antrenmanına çıktı. Trabzonspor, bir günlük iznin ardından çalışmalarını sürdürecek.

26.07.2024 22:19
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında 1 Ağustos Perşembe günü sahasında Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda, dün Ruzomberok karşılaşmasında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular, dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışması yaptı.

Öte yandan, yeni transfer Karadağlı oyuncu Stefan Savic de takımla ilk antrenmanına çıktı.

Bordo-mavili takım, bir günlük iznin ardından çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: AA

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