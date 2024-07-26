Trabzonspor, Ruzomberok maçı hazırlıklarına başladı

Spor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında 1 Ağustos Perşembe günü sahasında Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda, dün Ruzomberok karşılaşmasında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular, dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışması yaptı.

Öte yandan, yeni transfer Karadağlı oyuncu Stefan Savic de takımla ilk antrenmanına çıktı.

Bordo-mavili takım, bir günlük iznin ardından çalışmalarını sürdürecek.