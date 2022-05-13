Trabzonspor, şampiyonluk kupasına kavuşuyor - Son Dakika
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Trabzonspor, şampiyonluk kupasına kavuşuyor

13.05.2022 10:58
Trabzonspor, şampiyonluk kupasına kavuşuyor

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, kupasına yarın düzenlenecek törenle kavuşacak.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, kupasına yarın düzenlenecek törenle kavuşacak.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor, 14 Mayıs Cumartesi günü Şenol Güneş Spor Kompleksinde bulunan Medical Park Stadı'nda gerçekleştirecek kupa töreni ile kupayı kaldıracak. Trabzonspor, ilk olarak Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden saat 17.00'de deniz yoluyla 'şampiyonlar filosu' oluşturarak Trabzon Limanı'na varacak. Bordo-mavililerin denizde yapacağı kutlamalara bir çok büyük ve ufak balıkçı tekneleri de eşlik edecek. Karadeniz ekibi, daha sonra Trabzon Limanı'nda kendisini bekleyen üstü açık otobüse binerek karayolu ile stadyuma geçecek. Medical Park Stadyumu'nun kapıları ise taraftarlara 16.00'da açılacak. Kupa etkinlikleri ise 18.00'de başlayacak, konserler, horon, kolbastı gösterilerin ardından bordo-mavili takım kupasını alıp, şampiyonluk turu atacak. Trabzonspor, saat 23.00'te sona erecek kupa töreninin ardından Altay karşılaşması için özel uçak ile İstanbul'a hareket edecek.

Trabzonspor- Altay maçı biletlerinde indirime gitti

Trabzonspor Kulübü, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacak maçın biletlerinde indirime gitti. Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, "15 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda takımımızın Altay ile oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları İstanbul ve çevre illerde oturan taraftarlarımızdan gelen yoğun istek doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir. Karşılaşma için biletlerini daha önceden almış olan taraftarlarımızın ücret farkları ise hesaplarına iade edilecektir. Siz değerli taraftarlarımızın bilgisine arz ederim" şeklinde açıklamada bulunarak fiyatların düşürüldüğünü duyurdu. Bordo-mavili taraftarlar 100 TL ile 750 TL arasında satışa sunulan biletlerin büyük bölümünü yapılan indirimin ardından tüketti. - TRABZON

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Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk kupası sergilendi Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk kupası sergilendi

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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