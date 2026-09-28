Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlığında antrenmanı çift kale maçla tamamladı

Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlığında antrenmanı çift kale maçla tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor, Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına Thomas Reis yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çift kale maçla sona eren antrenmanın ardından saat 17.00'de ikinci antrenmana çıkacak.
TRABZONSPOR, Süper Lig'in 7'nci haftasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, Süper Lig Adnan Süvari Sezonu'nun 7'nci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına bugün saat 11.00'de yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, teknik ısınmanın ardından rondo ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.
Bordo mavililer, saat 17.00'de yapacağı günün ikinci antrenmanıyla Samsunspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: DHA
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