Trabzonspor, Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor, Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 mağlup etti

Trabzonspor, Siltaş Yapı Pendikspor\'u 2-0 mağlup etti

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Siltaş Yapı Pendikspor maçında 35. dakikadan sonra oyunu domine ettiklerini söyledi. Avcı, zorlu atmosferde önemli bir galibiyet aldıklarını ve Avrupa kupaları için hedeflerinin olduğunu belirtti.

18.02.2024 19:19  Güncelleme: 19:19
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 yenen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, 35. dakikadan sonra oyunu domine ettiklerini söyledi.

Avcı, Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zor bir atmosferde önemli bir maç oynadıklarını belirten Abdullah Avcı, "Zemin iyi ancak tribünler nedeniyle alan çok dardı. Pendikspor'un sonuna kadar direnen bir oyun yapısı var. Rakibe ilk yarıda duran toptan iki pozisyon verdik. 35. dakikaya kadar oyuna giremedik. 35. dakikadan sonra oyuna doğru bir şekilde girmeye başladık. İkinci yarıda Fernandez'i çıkardık. Formasyonda değişiklik yaptık. Mendy'yi stopere çektik. Meunier ve Bardhi de çok önemli katkı sağladı." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada 35. dakikanın ardından topa sahip olarak oyunu istedikleri gibi yönlendirdiklerini aktaran deneyimli teknik adam, "Avrupa kupaları için üçüncülük ya da dördüncülük hedefimiz var. Bu maçı kazanmak çok önemliydi. Kadromuz yeni yeni tamamlanıyor. 35. dakikadan sonra oyunu domine ettik. Zor bir süreçten çıktık. Gelecek sezonun hazırlıklarını yapıyoruz. Taraftarın ne istediğini çok iyi biliyorum. Onların desteği bizi buralarda tutacaktır. Bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Trabzonspor, Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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