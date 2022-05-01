Trabzonspor taraftarı, şampiyonluğu horon teperek kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor taraftarı, şampiyonluğu horon teperek kutladı

01.05.2022 00:22
Trabzonspor taraftarı, şampiyonluğu horon teperek kutladı

Süper Lig'de Trabzonspor, sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Süper Lig'de Trabzonspor, sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Antalyaspor karşılaşmasının bitiş düdüğüyle birlikte büyük bir sevinç yaşayan taraftarlar bordo-mavili bayraklarıyla araçlarına binerek Ardahan'da da şehir turu attı. Milli Egemenlik Parkı'nda toplanan taraftarlar horon teperek şampiyonluğu doyasıya kutladı.

38 yıl aradan sonra gelen şampiyonluk Ardahan'da Trabzonspor taraftarları tarafından da kutlandı. Meşale ve bayraklarla şampiyonluk kutlayan taraftarlar, ardından horon teperek şampiyonluğun tadını çıkardı. - ARDAHAN

YORUMLAR
500
Trabzonspor maçı sonrası Antalyaspor cephesinden veryansın: Futbolcularımızı dövdüler Trabzonspor maçı sonrası Antalyaspor cephesinden veryansın: Futbolcularımızı dövdüler Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından Fenerbahçe'den olay çağrı: Savcılar göreve Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından Fenerbahçe'den olay çağrı: Savcılar göreve Trabzonspor sahada şampiyonluğu kutladı Trabzonspor sahada şampiyonluğu kutladı

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Trabzonspor, Ardahan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor taraftarı, şampiyonluğu horon teperek kutladı - Son Dakika


Son Dakika
00:35 Antalyaspor, Trabzonspor maçından sonra açıkladı: Futbolcularımızı dövdüler
00:21 İmamoğlu'nun, Trabzonspor için paylaştığı tebrik görselindeki detay gündem oldu
00:14 Fenerbahçeliler, Bağdat Caddesi'nde şampiyonluğu kutlayan Trabzonluları taşladı
00:05 Canlı yayında Abdullah Avcı ve muhabir ne yapacağını şaşırdı!
23:42 Hadise ve Mehmet Dinçerler, davetlileri görüntü almamaları için tek tek uyarmışlar
23:29 Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler Çırağan'da evlendi!
23:27 Bağdat Caddesi'nde Fenerbahçe ile Trabzonspor taraftarı birbirine girdi
23:19 Trabzonspor'a şampiyonluğu için tebrik mesajları yağıyor
23:12 Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından Fenerbahçe'den olay çağrı: Savcılar göreve
23:06 Dünya, Trabzonspor maçı sonrası ortaya çıkan görüntüyü konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 00:42:25. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor taraftarı, şampiyonluğu horon teperek kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement