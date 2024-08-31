Trabzonspor, Abdullah Avcı sonrası teknik direktör anlaşması yapmadı

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TRABZONSPOR, teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrılması sonrası henüz herhangi bir teknik direktörle anlaşma sağlanmadığını açıkladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak, herhangi bir teknik direktörle anlaşma sağlanmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız. Trendyol Süper Lig'in 4'üncü haftasında İkas Eyüpspor ile oynayacağımız müsabakanın ardından, yönetim kurulumuz bir araya gelerek teknik direktör adaylarını kapsamlı bir şekilde değerlendirecektir" denildi.