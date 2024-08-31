Trabzonspor, Abdullah Avcı sonrası teknik direktör anlaşması yapmadı - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor, Abdullah Avcı sonrası teknik direktör anlaşması yapmadı

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından henüz herhangi bir teknik direktörle anlaşma sağlamadığını duyurdu. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında İkas Eyüpspor ile oynayacakları maçın ardından yönetim kurulu, teknik direktör adaylarını değerlendirecek.

31.08.2024 22:21
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TRABZONSPOR, teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrılması sonrası henüz herhangi bir teknik direktörle anlaşma sağlanmadığını açıkladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak, herhangi bir teknik direktörle anlaşma sağlanmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız. Trendyol Süper Lig'in 4'üncü haftasında İkas Eyüpspor ile oynayacağımız müsabakanın ardından, yönetim kurulumuz bir araya gelerek teknik direktör adaylarını kapsamlı bir şekilde değerlendirecektir" denildi.

Kaynak: DHA

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