Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Corendon Alanyaspor maçını talihsizlik olarak değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, yakaladıkları çıkış trendini bu maçta da sürdürmek istediklerini ancak çok talihsiz bir maç yaşadıklarını söyledi.
Avcı, Alanya Oba Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılarında bir organizasyon takımı olduğunu belirtti.
Topun rakipte ve kendilerinde olduğu zamanla ilgili çalıştıklarını anlatan Avcı, "Oyun istediğimiz gibi baskılı başladı. Rakip takım oyundan çıkarken yaptığımız doğru baskılarla fırsatlar yakaladık. Rakip ilk çıktığında yanlış baskıya gittiğimizde ve rakip baskıyı kırdığında ilk gelen top gol oldu. Sonrasında futbol sahalarında belki ender yakalanacak ikinci bir kırılma golü yedik." dedi.
İlk yarı bittiğinde istatistiklerde üstün olduklarını belirten Avcı, şunları kaydetti:
"Topa sahip olma oranı yüzde 70-30, 13 şut atmışız, rakip 5 atmış, isabetli biz 5 atmışız, rakip 3 atmış ve biz 0-2 içeriye mağlup girdik. Bu kolay olabilecek bir durum değil. Oyunumuzu aynı şekilde devam ettirdiğimizde maçın altından kalkabileceğimizi düşünüyorduk. Rakip oyunda 5'liye döndü biz de ona göre hamlelerimizi yaptık. Oyunun içinde kalmak ve sonuna kadar devam ettirmek gerekiyordu. Ancak ikinci yarı itibariyle zaman zaman oyuna girerken zaman zaman oyundan kopuşlarımız oldu. Geçişler verdik. Sonra da 3. gol VAR'dan oldu. Bir sezonda az olabilecek şansızlıkları hep beraber maç içinde yaşadık, yapacak bir şey yok."
Avcı, bundan sonra güçlü oyunlarının üstüne katarak devam edeceklerini vurgulayarak, "Bu dalgalanmalar zaman zaman olacak. Cumartesi günü lig maçımız var. Bunu tedavi edebilecek durumu oluşturabiliriz. Lig hedefi ve Türkiye Kupası hedefi aynı şekilde devam ediyor. Buradan çıkaracağımız olumlu ve olumsuz şeyler var. Bunun en iyi şekilde analizini yapıp çalışmalara devam edeceğiz. Alanyaspor'u ve Fatih hocayı tebrik ediyor, bundan sonra başarılar diliyorum." diye konuştu.
"Oyunun 60 dakikalık bölümünde tamamen üstündük"
Paul Onuachu'nun eksikliğini hissedip hissetmediğiyle ilgili soruyu Avcı, "Uzun zamandır yok. Sadece bu maçta değil 1,5 aydır yok. Biz bu zamana kadar Enis Destan ile oynadık. Bizim için önemli bir oyuncu ama şu anda yok. Yakaladığımız çıkış trendini bu maçta da sürdürmek istedik ama çok talihsiz bir maç yaşadık diye düşünüyorum. Oyunun 60 dakikalık bölümünde tamamen üstündük. Daha iyisini yapmak için çalışmalara devam edeceğiz. Bugün itibarıyla kendimizi karalara bağlayacak bir skor olabilir ama oyun olarak öyle olmadığını düşünüyorum." şeklinde yanıtladı.
Avcı, kayba rağmen ligde ve kupada hedeflerinin içinde olduklarını belirterek, bugün düşmemeye oynayan Alanyaspor'un kritik bir maç kazanarak biraz da olsa nefes aldığını vurguladı.
Devre arasında sadece bir transfer yaptıklarını hatırlatan Avcı, mevcuttakilerle en iyi performansı alarak gelecekteki 2-3 yılın planlamasını yaptıklarını sözlerine ekledi.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Corendon Alanyaspor maçını talihsizlik olarak değerlendirdi - Son Dakika
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda A Milli Erkek Futsal Takımı, Hollanda'yı 7-3 mağlup etti. A Grubu'ndaki ilk galibiyetini elde eden takım, Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı kazandı. A Milli Kadın Futsal Takımı ise Polonya'ya 6-2 yenildi.
Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trabzonspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, takımının iyi performansıyla beraber 3-1'lik skorla kazandıklarını ve bu galibiyetin çok değerli olduğunu söyledi. Tekke ayrıca, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın kendisine gösterdiği zarif davranış için teşekkür etti.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde komşular arasında kanalizasyon sebebiyle çıkan tartışmada, 17 yaşındaki Türkiye Şampiyonu boksör tabancayla vuruldu. Saldırgan olay yerine gözaltına alındı, sporcu ise hastaneye kaldırıldı. Olayın sebebi olarak akan kanalizasyon gösterildi. Saldırganın tehditlerle büyüyen tartışmanın ardından ateş açtığı belirtildi.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, spora ve sporculara verdiği önemi ve desteği her platformda göstermeye, Düzce'nin adını her branşta başarı ile öne çıkartan amatör spor kulüplerini ziyaret etmeyi sürdürüyor.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) snowboard branşı başladı. Dev Slalom Paralel kategorisinde yapılan yarışlarda madalyalar sahiplerini buldu. Türkiye'den Onur Kayıhan ise son 16 turunda elenerek 15. oldu. Curling'te yarı finalistler belli oldu ve satranç müsabakaları devam etti. Çin, madalya sıralamasında liderliği sürdürüyor.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Corendon Alanyaspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bir sezonda belki de çok olmayacak şanssızlıkların hepsini maçta yaşadık. Yapacak bir şey yok. Üçlü oyunumuzun üzerine koyarak devam edeceğiz. Bu dalgalanmalar zaman zaman olacak" dedi.
Düzce Üniversitesi korumalı futbol takımı Düzce Panthers, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Titans takımını 26-23 mağlup ederek ligde liderliğini korudu. Maç sonunda galibiyetin keyfini çıkaran Panthers takımı sporcuları, şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaştıklarını ifade etti ve desteklerinden dolayı üniversite yönetimine teşekkür etti.
AFC Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde Al Ain ile Al Nassr arasında oynanan maçta, topun çarpması sonucu drone'a ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Al Ain, ev sahibi olarak oynanan maçı 1-0 kazandı ve çeyrek finalin ikinci maçı 11 Mart Pazartesi günü oynanacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?