Tecrübeli hoca Abdullah Avcı, Trabzonspor'a Şampiyonlar Ligi'nde turu getirecek formülü açıkladı: Aklımızı kaybetmeden oynayacağız - Son Dakika
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Tecrübeli hoca Abdullah Avcı, Trabzonspor'a Şampiyonlar Ligi'nde turu getirecek formülü açıkladı: Aklımızı kaybetmeden oynayacağız

24.08.2022 21:42
Tecrübeli hoca Abdullah Avcı, Trabzonspor'a Şampiyonlar Ligi'nde turu getirecek formülü açıkladı: Aklımızı kaybetmeden oynayacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Şampiyonlar Ligi play-off turunda yapılacak Kopenhag karşılaşması öncesi açıklamalar yaptı. "1.5 senedir harika işler oluyor." diyen tecrübeli hoca, "Hep böyle adım adım, adım adım bütün hedeflere ulaşıyoruz. Bu da bizim için büyük hedeflerden bir tanesi. Taraftarımızın desteğiyle, aklımızı kaybetmeden, aklın önde olduğu, planlara sadık olduğu, sürenin uzun olduğu bir oyun. Sahada kalırsak buradan iyi şeylerle çıkacağız." dedi.

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Kopenhag ile karşılaşacak Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, kritik maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"SABIR BU İŞTE ANAHTAR KELİME"

Abdullah Avcı yaptığı açıklamada , "1.5 senedir harika işler oluyor. Hep böyle adım adım, adım adım bütün hedeflere ulaşıyoruz. Bu da bizim için büyük hedeflerden bir tanesi. Taraftarımızın desteğiyle, aklımızı kaybetmeden, aklın önde olduğu, planlara sadık olduğu, sürenin uzun olduğu bir oyun. Sahada kalırsak buradan iyi şeylerle çıkacağız. Sabır bu işte anahtar kelime. Bugün buna daha fazla ihtiyacımız var. Süreler çok uzun. 2-3 dakikada oyunlar değişiyor. Sabrın yanında akımızı kaybetmeden oynayacağız." dedi.

"RAKİBE GÖRE BİR PLAN YAPTIM"

Takımına güvendiğini belirten Avcı, "İnsanlar oyunu değil de o niye orada, bu niye burada diyor. Topu kullanan oyuncular olsun istedim. Bekler derinde, kenar oyuncuların 8'e dönüştüğü top bizdeyken, 3'lüyü nasıl kuracağız bunlar plan dahilinde. Kadro tercihi bu yüzden. Ömür bugün karşılarken kanat, bizdeyken 8 olacak. Fizik kalite önemlidir ama teknik her zaman fiziği kırar. Topa sahip olmak, teknik oyuncularla oynamak fiziği her zaman geçer. Geçen hafta 10 dakikada 10 faul yaptı rakip. İkinci yarıda toplam 17 faul. Topa sahip olunca hamle yapamadılar. Benim felsefemde teknik daha önemlidir. Kadro tercihim bu yüzden ama fazla da seçeneğim yok. Rakibe göre bir plan yaptım." ifadelerini kullandı.

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Abdullah Avcı, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tecrübeli hoca Abdullah Avcı, Trabzonspor'a Şampiyonlar Ligi'nde turu getirecek formülü açıkladı: Aklımızı kaybetmeden oynayacağız - Son Dakika


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21:42 Tecrübeli hoca Abdullah Avcı, Trabzonspor'a Şampiyonlar Ligi'nde turu getirecek formülü açıkladı: Aklımızı kaybetmeden oynayacağız
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