Trabzonspor UEFA'da Ferencvaros'a Yenildi
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu. Salah ilk 11'de.
(TRABZON) - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu. Bordo-mavililerin Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Trabzonspor formasıyla ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.
Trabzonspor, karşılaşmanın 17. dakikasında kalesinde gördüğü golle 1-0 geriye düştü. İlk yarı Ferencvaros'un üstünlüğüyle tamamlandı.
Mücadelenin ikinci yarısında beraberlik golünü bulamayan bordo-mavililer, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
Trabzonspor'da Chibuike Nwaiwu, 90+6. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Karşılaşmanın rövanşı 27 Ağustos Perşembe günü Macaristan'da oynanacak.
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