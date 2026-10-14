Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde KuPS deplasmanına 9 eksikle THY uçağıyla gitti - Son Dakika
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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde KuPS deplasmanına 9 eksikle THY uçağıyla gitti

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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi\'nde KuPS deplasmanına 9 eksikle THY uçağıyla gitti
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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında KuPS ile deplasmanda oynayacağı maç için THY'nin özel uçağıyla Tampere'ye gitti. KuPS maç kadrosunda 9 eksik bulunan bordo-mavililer, hazırlığını bugün Tammela Stadı'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

TRABZONSPOR, UEFA Konferans Ligi'nin 1'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Finlandiya temsilcisi KuPS ile oynayacağı maç için Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçakla saat 11.00'da Tampere'ye gitti.

Bordo-mavili ekip, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında KuPS ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Finlandiya'nın Tampere kentine hareket etti. Trabzonspor, maçın hazırlıklarını bugün saat 19.00'da karşılaşmanın oynanacağı Tammela Stadı'nda gerçekleştireceği son antrenmanla tamamlayacak.

KADRODA 9 EKSİK

Trabzonspor'un 23 kişiden oluşan KuPS maç kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

"Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Erolcan Çolak, Cenk Özkaçar, Samet Akaydın, Mustafa Kuzey Akçay, Wagner Pina, Yiğithan Çubukçu, Fabinho, Tim Jabol Folcarelli, Batista Mendy, Benjamin Bouchouari, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Aral Şimşir, Ernest Muçi, Oğuzhan Ertem, Mohamed Salah, Noah Saviolo, Paul Onuachu, Franculino Dju."

Bordo-mavililerin KuPS maçı kafilesinde tedavileri kırmızı kart cezalısı olan Chibuike Nwaiwu, Sidny Lopes Cabral, tedavileri devam eden Onuralp Çakıroğlu, Okay Yokuşlu, Ruslan Malinovskyi ve Umut Nayır, Stefan Savic ve Mustafa Eskihellaç ile tedavisi tamamlanan ancak hazır olmayan Batagov yer almadı.

Kaynak: DHA
Türk Hava YollarıTrabzonsporKonferansSporSon Dakika

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