Dorukhan Toköz ameliyat oldu - Son Dakika
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Dorukhan Toköz ameliyat oldu

03.09.2022 12:30
Dorukhan Toköz ameliyat oldu

Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Dorukhan Toköz ameliyat oldu.

Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Dorukhan Toköz ameliyat oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında bordo-mavililerin deplasmanda oynadığı Ümraniyespor karşılaşmasında sakatlanan Dorukhan Toköz, sol diz ön çapraz bağ yaralanması ve dış menisküs yırtığı tanısıyla bu sabah ameliyat oldu.

Acıbadem Fulya Hastanesi'nde Dr. Sarper Çetinkaya tarafından gerçekleştirilen ve A Takım doktoru Halil Polat'ın da eşlik ettiği başarılı bir operasyon ile oyuncuya artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve dış menisküs tamiri uygulandı. Başarılı geçen operasyon sonrası Dorukhan Toköz'ün genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanması planlanlanıyor. - TRABZON

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Kaynak: İHA

Dorukhan Toköz, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dorukhan Toköz ameliyat oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dorukhan Toköz ameliyat oldu - Son Dakika
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