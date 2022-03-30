Trabzonspor'un Boşnak oyuncusu Visca, taraftarların sorularını yanıtladı - Son Dakika
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Trabzonspor'un Boşnak oyuncusu Visca, taraftarların sorularını yanıtladı

30.03.2022 20:18

Trabzonspor'un Boşnak oyuncusu Edin Visca, taraftarlardan gelen soruları yanıtladı.

Trabzonspor'un Boşnak oyuncusu Edin Visca, taraftarlardan gelen soruları yanıtladı.

Bordo-mavili takımın orta saha oyuncusu Visca'nın taraftarların sorularını yanıtladığı video, kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlandı.

Visca, bir taraftarın, "Galatasaray maçında gol anında neler hissettin, bize sevincini anlatabilir misin?" sorusu üzerine, Galatasaray maçında son saniyede gol attığını anımsatarak, "İnanılmaz bir mutluluk hissettim çünkü mağlubiyetten galibiyete maç döndü, inanılmaz bir şey gerçekten. Kesinlikle, yüzde yüz bu gol hayatımda belki en unutulmaz gol olacak." dedi.

"90'ların başında Saraybosna'da çocuk olmak nasıl bir duyguydu?" sorusunu Visca, o dönemde çocuk olmanın çok zor olduğu şeklinde yanıtladı.

Visca, köyde annesi, ağabeyi ve ablası ile birlikte olduğunu, o günlerden kendisini üzen detayları hatırladığını anlattı.

Uçaklardan her gün köye bombalar atıldığını, annesi ile birlikte dağa kaçarak saklandıklarını dile getiren Visca, "Zor bir duygu. Böyle bir duyguyu hiç kimse, gerçekten hiç kimse, benim gibi çocuklar hissetsin istemiyorum. Zor bir duygu ama kurtardık, bazen hatırlıyorum, ama gerçekten hayatımda en zor o zamanlar." diye konuştu.

Türk yemekleri konusundaki düşüncelerini soran bir taraftara Visca, şu yanıtı verdi:

"Kültür yüzde 90, yüzde yüz hemen aynısı. Bosna'ya gittiğinizde hepiniz fark edeceksiniz aynısı hem kültür, şehir. Zaten her zaman diyoruz biz iki kardeş ülkeyiz. Yemek olarak hepsini seviyorum. Bosna'da köfte var, burada da köfte var, çok farklı değil. Ben de buradan tüm Trabzonspor camiasını, taraftarlarını davet ediyorum, inşallah bu sene şampiyonluk sonrası herkesi Bosna'ya davet ediyorum."

Visca, 11 yıl İstanbul'da kaldıktan sonra Trabzon'a alışabildi mi yönündeki soru üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

"11 yıl sonra şehir, kültür değişmek gerçekten kolay bir şey değil ama Trabzonspor'a, Trabzon'a geldiğim ilk günden beri burada Trabzonspor çalışanları, futbolcular, teknik hocalar, dışarı çıktığımda her yerde beni herkes müthiş karşıladı. Zaten 4-5 belki 6 yıl önce de beni burada isteyenler çok vardı. Bende gelmek istedim, biraz her şeyden korktum 'nasıl olacak?' diye ama bugün de çok mutluyum. Bir de Trabzonsporlular burada Boşnak gibi çok inatçı, çok böyle hırslı adamlar, ben de öyleyim, çok mutluyum, Bosna'da gibi hissediyorum burada gerçekten."

"Şampiyon olduğumuzda başka bir Karadeniz türküsü söyleyecek misin?" sorusu üzerine Visca, tekrar şarkı söylemek istediğini dile getirdi. Gelecek sene de tekrar şampiyonluk için oynayacaklarını, kendisinin de tekrar totem gibi yeni bir şarkı okumak istediğini ifade eden

Visca, "Hiç problem değil, ben hazırım." dedi.

"Ben de tribüne koşmak, orada zıplamak istiyorum"

Visca, futbol dışındaki hobilerini soran taraftara, futbol dışında hiçbir şey düşünmediğini belirterek, her zaman yüzde yüz futbola odaklandığını, her sezon kendine yeni bir hedef koyduğunun altını çizdi.

Taraftarların, "Abdullah hoca hakkında ne düşünüyorsun?" sorusunu Visca, şöyle yanıtladı.

"Abdullah hoca benim futbol öğretmenim. 11 sene önce beni Bosna'dan aldı. Futbolda her şeyi Abdullah hocadan öğrendim. Küçük detaylar ne kadar önemli, saha içinde, saha dışında nasıl davranacaksın, nasıl konuşacaksın. Maç içinde her detaylar, sadece paslar, bazı şeyler... Onun bugün de farkındayım, o yüzden 11 yıldır istikrarlı futbol oynuyorum.

Futbol içinde her şeyi Abdullah hocadan öğrendim."

Visca, şampiyonluk maçında taraftarın ne yapmasını ister şeklindeki soruya da "Şampiyon olduğumuz maçta ya gol atacağım ya atmayacağım... Ben de tribüne koşmak, orada zıplamak istiyorum." cevabını verdi.

Taraftarın, "Biz seni çok seviyoruz. Peki sen Trabzonspor taraftarı hakkında ne düşünüyorsun?" sorusu üzerine Visca, şu düşüncelerini dile getirdi:

"Müthiş bir taraftar var. İlk maçta geldim, burada başka bir şey gerçekten. Her maçta ful stat oldu. Taraftarla beraber, Trabzonspor camiası ile beraber yeniden doğdum gibi hissediyorum, burada hiç yorulmuyorum maçta. O yüzden bize ne kadar destek veriyorsunuz, ne kadar bizim için önemlisiniz belki de en iyi örnek benim."

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor'un Boşnak oyuncusu Visca, taraftarların sorularını yanıtladı - Son Dakika


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