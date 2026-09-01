Trabzonspor'un Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörü Hüseyin Çimşir hazırlayacak
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 6 Eylül Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Trabzonspor'da, yeni teknik direktör süreci devam ederken takımı maça eski teknik direktörlerinden Hüseyin Çimşir hazırlayacak. Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre, yönetim kurulu yeni teknik direktörün belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Trabzonspor, maça eski teknik direktörlerinden Hüseyin Çimşir ile hazırlanacak.
Bordo-mavili kulübün açıklamasında, yönetim kurulunun teknik direktör çalışmalarını titizlikle sürdürdüğü belirtilerek "Yeni teknik direktörümüzün belirlenmesine yönelik süreç devam ederken takımımızı 6 Eylül Pazar günü oynayacağımız Gençlerbirliği karşılaşmasına eski teknik direktörlerimizden Hüseyin Çimşir hazırlayacaktır." denildi.
Kaynak: AA
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