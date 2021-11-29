Trabzonspor'un hedefi rekorunu kırmak

Süper Lig'de zirve yarışında namağlup serisini sürdüren Trabzonspor, Fatih Karagümrük galibiyetiyle birlikte 26 maçlık en uzun yenilmezlik rekorunu tekrarladı.

Son Dakika

Inna'nın Türkiye sevgisi! İstanbul'a gelen şarkıcı peş peşe fotoğraflar paylaştı

Seren Serengil'in sağlık durumu siroza doğru gidiyor! "Yavaş yavaş eriyorum" dedi!

Çek Cumhurbaşkanı Zeman, salgın nedeniyle girdiği şeffaf kabinin içinden başbakan atadı

Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi!

Fırtına İstanbul dahil pek çok ili perişan etti, uyarılar devam ediyor

Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı

Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı!

Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde