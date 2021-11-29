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Trabzonspor'un hedefi rekorunu kırmak - Son Dakika

Trabzonspor'un hedefi rekorunu kırmak

29.11.2021 11:42
Trabzonspor'un hedefi rekorunu kırmak

Süper Lig'de zirve yarışında namağlup serisini sürdüren Trabzonspor, Fatih Karagümrük galibiyetiyle birlikte 26 maçlık en uzun yenilmezlik rekorunu tekrarladı.

Süper Lig'de zirve yarışında namağlup serisini sürdüren Trabzonspor, Fatih Karagümrük galibiyetiyle birlikte 26 maçlık en uzun yenilmezlik rekorunu tekrarladı. Bordo mavililer, Adana Demirspor maçından da 3 puanla ayrılarak kendi rekorunu kırmayı hedefliyor.

2021-22 sezonunda Süper Lig'de namağlup yoluna devam eden Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ten aldığı 3 puanla birlikte en yakın rakipleri Konyaspor ve Hatayspor ile puan farkını 10'a çıkardı. Süper Lig'in 14. haftasında 36 puanla ligin zirvesindeki yerini koruyan bordo mavililer Fatih Karagümrük zaferiyle, üst üste 7 galibiyet elde etti. 1995-1996 sezonundaki 26 maçlık yenilmezlik rekorunu yakalayan Karadeniz fırtınası, cumartesi günü oynayacağı Adana Demirspor maçından galibiyet elde etmesi halinde kendi rekorunu kıracak.COŞKULU KARŞILAMA İstanbul'dan 3 puanla ayrılan bordo mavili ekip, dün akşam havayoluyla Trabzon'a döndü. Futbolcular, galibiyet sevinciyle havalimanına akın eden coşkulu taraftarlarca karşılandı. Teknik direktör Abdullah Avcı, kafileye dönüşte eşlik etmeyerek geceyi İstanbul'daki evinde geçirdi. Bordo mavili futbolculardan Peres, Hugo, Nwakaeme, Berat ve Djaniny de takımdan ayrı olarak Trabzon'a dönecek. Bugünü izinli olarak geçirecek olan futbolcular, yarın Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başlayacak.MAÇ BİLETLERİ TAM KAPASİTE OLARAK SATIŞTATrabzonspor'un Süper Lig'in 14. haftasında 4 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da oynayacağı Adana Demirspor maçı biletleri satışa sunuldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) aldığı son karara göre, biletler Medical Park Stadyumu'nun tam kapasitesi oranında satışa sunulacak. İki doz Covid-19 aşısı olan kişilerin son aşısını yaptıran ve son aşısının üzerinden en az 14 gün geçen taraftarlar maça HES kodu kontrolünün ardından girebilecek. Trabzonspor - Adana Demirspor maçının bilet fiyatları şu şekilde belirlendi:  Vip Platinum 600 TLVip Gold 350 TLVip Silver 200 TLBatı 150 TLDoğu – 100 TL Fırtına 55 TL

Kale Arkası 35 TL


Trabzonspor'un hedefi rekorunu kırmak
Trabzonspor'un hedefi rekorunu kırmak
Trabzonspor'un hedefi rekorunu kırmak
Trabzonspor'un hedefi rekorunu kırmak
Trabzonspor'un hedefi rekorunu kırmak
Trabzonspor'un hedefi rekorunu kırmak
Trabzonspor'un hedefi rekorunu kırmak
Trabzonspor'un hedefi rekorunu kırmak

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Türk Lirası, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'un hedefi rekorunu kırmak - Son Dakika Spor


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