Trabzonspor'un orta sahası Bakasetas, yeni takımı Sporting ile anlaşmaya vardı - Son Dakika

Adım adım şampiyonluğa yürüyen Trabzonspor'un bu sezon en etkili futbolcularından Anastasios Bakasetas, Portekiz devi Sporting'e imza atmaya çok yakın.
Habertürk'te yer alan habere göre Anastasios Bakasetas'ın sözleşmesinde "12 milyon euro'ya serbest kalır" maddesi var. Sporting Lizbon bu parayı ödemeyi kabul etti. Trabzonspor'dan yıllık 1 milyon 250 bin euro kazanan Bakasetas, yeni takımıyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Anastasios Bakasetas Portekiz kulübünden yıllık 2.5 milyon euro alacak.
Bu sezon Trabzonspor formasıyla 35 maça çıkan Yunan oyuncu, takımına 8 gol, 8 asistlik katkı yaptı.
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