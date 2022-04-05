Trabzonspor'un orta sahası Bakasetas, yeni takımı Sporting ile anlaşmaya vardı - Son Dakika
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Trabzonspor'un orta sahası Bakasetas, yeni takımı Sporting ile anlaşmaya vardı

05.04.2022 19:27

Trabzonspor'un başarılı orta sahası Anastasios Bakasetas, sezon sonunda takımdan ayrılıyor. Yunan futbolcunun menajeri, Portekiz ekibi Sporting ile anlaşmaya vardı.

Adım adım şampiyonluğa yürüyen Trabzonspor'un bu sezon en etkili futbolcularından Anastasios Bakasetas, Portekiz devi Sporting'e imza atmaya çok yakın.

TRABZONSPOR'A 12 MİLYON EURO KAZANDIRACAK

Habertürk'te yer alan habere göre Anastasios Bakasetas'ın sözleşmesinde "12 milyon euro'ya serbest kalır" maddesi var. Sporting Lizbon bu parayı ödemeyi kabul etti. Trabzonspor'dan yıllık 1 milyon 250 bin euro kazanan Bakasetas, yeni takımıyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Anastasios Bakasetas Portekiz kulübünden yıllık 2.5 milyon euro alacak.

8 GOL VE 8 ASİSTLİK KATKI YAPTI

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 35 maça çıkan Yunan oyuncu, takımına 8 gol, 8 asistlik katkı yaptı.

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Son Dakika Spor Trabzonspor'un orta sahası Bakasetas, yeni takımı Sporting ile anlaşmaya vardı - Son Dakika


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