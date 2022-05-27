Trabzonspor'un Şampiyonluk Kutlamalarıyla Tüm Dünyaya Parmak Isırttık

Trabzon spor'un tüm dünyaya parmak ısırtan şampiyonluk kutlamalarının arkasında 16 yıllık tecrübe, yoğun çalışma temposu, sporun içinden gelen kapsamlı bir ekip ve yüzlerce farklı senaryodan beslenerek ideali ortaya çıkaran bir kulüp-ajans iş birliği yatıyor.

Yeşil sahalarda başlayan serüven yine yeşil sahalarda zirveye ulaştı.

2006 yılında, sporla eğlencenin Türkiye'de henüz bir araya gelmeye başladığı dönemlerden itibaren Ülker Grubu'yla proaktif bir yolculuğa başlayan AdStation, son 10 yılda yeşil sahalarda gerçekleşmiş en büyük etkinliklere ve kutlamalara imza atarak hem ülkenin bu alandaki öncülüğünü yapıyor, hem de spor ile eğlence birleşiminin çıtasını yükseltmeye devam ediyor.

2006 yılında, Muhittin Palazoğlu'nun yirmili yaşlarının başında kurduğu AdStation, geçen 16 senelik periyotta organizasyon becerisini yeşil sahalardan parkelere, kortlardan parkurlara kadar genişletirken etkinlik portföyünü de sahne sanatlarından konserlere, teknolojik showlardan açıkhava etkinliklerine kadar kapsamlı bir altyapıyla sunmayı başardı.

2021-2022 futbol sezonu şampiyonu Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında ise bu tecrübe adeta zirveye çıktı ve başarı her anlamda taçlanmış oldu. Tüm dünyada ses getiren kutlamalarla taraflı tarafsız herkesin büyük takdirini kazanan AdStation'ın bu başarısı asla tesadüf değil. Deneyimli kadrosu, güçlü yönetimi ve kulüplerin koşulsuz güveni sayesinde son 8 şampiyonluk kutlamasının 5'ini fikir aşamasından kurgusuna, uygulamasından PR çalışmalarına kadar tek başına AdStation gerçekleştirdi.

Son yıllarda mice alanında sergilediği atılımla yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda etkinliğe imza atan AdStation için Trabzonspor Şampiyonluk Kutlamaları pandeminin izlerinin silindiği organizasyon olarak da bir mihenk taşı oldu.

Trabzonspor Şampiyonluk Kutlaması Çıtayı Zirveye Çıkardı

2014 Şampiyonu Fenerbahçe'nin, 2015 ve 2019 şampiyonu Galatasaray'ın, 2020 yılı Başakşehir'in ve şimdi de son şampiyon Trabzonspor'un kutlamalarını gerçekleştiren AdStation, artık bu alanda rakipsiz olduğunu kanıtladı. Geçtiğimiz hafta sonu Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde tam 45 bin kişinin katılımıyla gerşekleştirilen kutlamada dünyanın en büyük ve en görkemli şölenlerinden birine imza atan AdStation, rekorlarla anılacak bu organizasyon için çok önceden çalışmalara başladı. Fikir, kurgu ve tasarım aşamasının bile 2 ay sürdüğünü söyleyen AdStation Genel Koordinatörü Hakan Doğan asıl zorlu aşamanın, şampiyonluğun kesinleşmesinin ardından zamana karşı yarışarak ortaya çıkarılan iş olduğunu sözlerine ekledi.

Tam 70 TIR'lık Ekipmanı İstanbul'dan Trabzon'a Gönderdik

14 Mayıs'ta Trabzon'da gerçekleştirilen şölenler için sadece teknik ekipmanın 70 TIR'la ancak taşınabildiğini söyleyen Hakan Doğan stadyum içinde kurulumun tam 7 gün sürdüğünü ve toplamda 500'den fazla AdStation çalışanın 24 saat ter döktüğünü ifade etti. Bugüne kadar dünya çapında gerçekleşmiş tüm kutlamaların titizlikle incelendiğini ve hem Trabzonspor'un hasretle beklediği şampiyonluğa hem de AdStation'ın 16 yıllık tecrübesine yakışır bir gece düzenlediklerini ifade eden Doğan, özellikle kupa seremonisi için tasarlanan platformun 500 m2'lik alanıyla dünya bugüne kadar kurulan en büyük platformlardan biri olduğunu belirtti.

Tebrikler Sadece Türkiye'den Değil

Trabzonspor Şampiyonluk Kutlaması sayesinde sayısız tebrik aldıklarını kaydeden Hakan Doğan bu tebriklerin sadece yurtiçinden değil yurtdışından da geldiğini ifade etti. Türkiye'de spor organizasyonlarında zaten bilindiklerini ve takdir edildiklerini ifade eden Hakan Doğan, Trabzonspor kutlamalarının dış basında da sıkça yer alması sebebiyle kendilerine ulaşıldığını, önemli bazı davetler ve görüşme teklifleri aldıklarını da sözlerine ekledi. Türkiye'nin etkinlik becerilerinin uluslararası organizasyonlar nezdinde de uzun süredir takdir gördüğünü belirten Doğan, gelecek yıllarda global etkinliklerde daha fazla Türk imzası olacağının da altını çizdi.

Trabzonspor'dan Muhteşem Kutlama İçin AdStation'a Videolu Özel Teşekkür…

Trabzonspor Şampiyonluk Kutlaması sonrası sosyal medya hesapları üzerinden videolu bir içerik yayınlayarak AdStation'a ve kurucusu Muhittin Palazoğlu'na teşekkürlerini içeren bir mesaj yayınladı. Kulüplerin bu tarz işbirliklerini bu seviyede paylaşmaları çok da alışıldık bir tutum olmadığından ortaya çıkan başarı daha da anlam kazanmış oldu.

AdStation Hakkında

AdStation, 2006 yılında Muhittin Palazoğlu tarafından kurulan ve 16 yıldır etkinlik alanında faaliyet gösteren bir "entegre pazarlama iletişimi" ajansıdır. Hem üstlendiği projelerde, hem de kendine ait tüm iletişim projelerinde çalıştığı markaları farklı kollardan etkileşime sokar. Bir tarafta spor, sanat ve saha iletişimi projeleri ile tüketici ile direkt temas kuran firma, diğer tarafta da kurumsal pazarlama iletişimi çalışmaları ile kurum ve sektör içi profesyonellere dokunur.