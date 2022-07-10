Trabzonspor'un Slovenya kampı sürüyor - Son Dakika
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Trabzonspor'un Slovenya kampı sürüyor

10.07.2022 13:28

Yeni sezon hazırlıkları için Slovenya'da bulunan Trabzonspor, çalışmalarını sürdürdü.

Yeni sezon hazırlıkları için Slovenya'da bulunan Trabzonspor, çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde kamp yapılan otelin yakınındaki Slovenya Futbol Federasyonu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın 30 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Sakatlığı bulunan oyunculardan Serkan Asan idmana katılmazken, Stefano Denswil ile Uğurcan Çakır ise salonunda çalıştı.

Öte yandan, antrenman öncesinde Trabzonspor için hazırlanan marşlar çalındı. Saha kenarına getirilen ses sistemiyle yayımlanan marşlara bazı oyuncuların eşlik ettiği gözlendi.

Kadro tamamlanıyor

Trabzonspor'da Danimarkalı golcü oyuncu Andreas Cornelius'un yarın takıma katılımı bekleniyor.

Cornelius'un katılımıyla bordo-mavili takımın 30 futbolcudan oluşan kamp kadrosu tamamlanmış olacak.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'un Slovenya kampı sürüyor - Son Dakika

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