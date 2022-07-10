Öte yandan, antrenman öncesinde Trabzonspor için hazırlanan marşlar çalındı. Saha kenarına getirilen ses sistemiyle yayımlanan marşlara bazı oyuncuların eşlik ettiği gözlendi.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Trabzonspor'un Slovenya kampı sürüyor - Son Dakika

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